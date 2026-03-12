"Baku TV" "YouTube"da 2 milyard baxışı ötüb

İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    • 12 mart, 2026
    • 11:14
    Baku TV YouTubeda 2 milyard baxışı ötüb

    "Baku TV"nin Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən rəsmi "YouTube" kanalı 2 milyard baxış həddini ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, "SocialBlade" beynəlxalq analitik platformasının statistik göstəricilərinə əsasən, "Baku TV"nin "YouTube" kanalı baxış sayına görə Azərbaycan üzrə "Xəbərlər və siyasət" kateqoriyasında birinci yerdə qərarlaşıb.

    Ənənəvi televiziya fəaliyyəti ilə yanaşı, rəqəmsal platformalar üzrə əldə olunan nəticələr "Baku TV"nin ölkənin onlayn media məkanında lider mövqeyini möhkəmləndirib. Kanal baxış göstəricilərinə görə Azərbaycanın ən çox izlənilən xəbər və informasiya platformalarından biri kimi mövqe tutub.

    "Baku TV"də yayımlanan operativ xəbərlər, analitik proqramlar, müsahibələr və xüsusi reportajlar geniş auditoriya tərəfindən izlənilir. Kanal gündəlik informasiya axınını operativ şəkildə işıqlandırmaqla yanaşı, ictimai-siyasi proseslər, sosial mövzular və regional hadisələrlə bağlı materiallar təqdim edir.

    "Global Media Group"a daxil olan "Baku TV"ni sosial media platformaları ilə yanaşı, bütün yerli provayderlər vasitəsilə, həmçinin "Azərspace" peyki üzərindən Avropa və Asiyada izləmək mümkündür

