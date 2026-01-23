Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Военкор: Даже обычный кадр может сыграть в пользу противника

    Медиа
    • 23 января, 2026
    • 17:37
    Военкор: Даже обычный кадр может сыграть в пользу противника

    Сотрудник Baku TV, военный корреспондент Фардин Исазаде стал очередным гостем медиа-школы Report.

    Как сообщает Report, на встрече со студентами медиа-школы он рассказал о тонкостях работы в зонах боевых действий.

    По его словам, даже обычный кадр, отражающий местность, дороги и передвижение войск, может стать оперативной информацией для противоположной стороны, поэтому транслируемые с передовой кадры представляют риск для безопасности:

    "Передача информации из зоны боевых действий требует от журналиста не только профессионализма, но и серьезной этической ответственности. В условиях войны главный принцип для репортера - не создание сенсации, а безопасность и государственные интересы. Иногда всего один кадр, одно предложение могут раскрыть местоположение и направление передвижения живой силы".

    Исазаде подчеркнул, что хладнокровие журналиста в экстремальных ситуациях также имеет чрезвычайно важное значение:

    "Увлечение эмоциями и принятие поспешных решений могут поставить под угрозу как собственную жизнь журналиста, так и жизнь окружающих его военнослужащих. Во время войны журналист не должен становиться частью события, а должен сохранять позицию наблюдателя".

    Военкор отметил, что конкуренция за рейтинги в современных СМИ порой достигает опасных масштабов:

    "Распространяемая ради рейтинга непроверенная или несвоевременно передаваемая информация может нанести серьезный ущерб в реальных боевых условиях".

    Исазаде добавил, что военная журналистика отличается от обычной и требует специальной подготовки по вопросам безопасности, этического поведения и конфиденциальности информации.

    Отметим, что Ф. Исазаде работал военным корреспондентом в Ираке, Сирии, Израиле и ряде других зон конфликта, участвовал в освещении 44-дневной Отечественной войны, а также военно-политических процессов до и после нее.

