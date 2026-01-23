İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Hərbi jurnalist: Adi bir kadr belə qarşı tərəf üçün məlumatdır

    Media
    • 23 yanvar, 2026
    • 16:20
    Hərbi jurnalist: Adi bir kadr belə qarşı tərəf üçün məlumatdır
    Fərdin İsazadə

    Adi bir kadr belə qarşı tərəf üçün məlumatdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri "Baku TV"nin əməkdaşı, hərbi jurnalist Fərdin İsazadə Report Media Məktəbinin tələbələri ilə görüşü zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, ərazi, yol və hərbi hərəkətin əks olunduğu istənilən kadr qarşı tərəf üçün əməliyyat məlumatına çevrilə bilər. Jurnalist cəbhə bölgəsindən yayımlanan görüntülərin təhlükəsizlik üçün riskli olduğunu söyləyib:

    "Döyüş zonasından məlumat ötürmək jurnalistdən təkcə peşəkarlıq deyil, həm də ciddi etik məsuliyyət tələb edir. Müharibə şəraitində reportyor üçün əsas prinsip sensasiya deyil, təhlükəsizlik və dövlət maraqlarıdır. Bəzən bir kadr, bir cümlə canlı qüvvənin yerini, hərəkət istiqamətini ifşa edə bilər".

    F.İsazadə vurğulayıb ki, ekstremal vəziyyətdə jurnalistin soyuqqanlı davranışı olduqca əhəmiyyətlidir:

    "Emosiyaya qapılmaq, tələsik qərar vermək həm jurnalistin öz həyatı, həm də ətrafdakı hərbçilər üçün təhlükə yarada bilər. Müharibə zamanı jurnalist hadisənin bir parçasına çevrilməməli, müşahidəçi mövqeyini qorumalıdır".

    O qeyd edib ki, müasir mediada reytinq uğrunda yarış bəzən təhlükəli həddə çatır:

    "Reytinq naminə yayılan, dəqiqləşdirilməmiş və ya vaxtsız ötürülən məlumat real döyüş şəraitində ciddi fəsada səbəb ola bilər".

    F.İsazadə əlavə edib ki, savaş jurnalistikası adi reportyorluqdan fərqlənir və xüsusi hazırlıq tələb edir. Onun fikrincə, jurnalistlər üçün təhlükəsizlik, etik davranış və informasiya məxfiliyi ilə bağlı xüsusi təlimlər keçirilməlidir.

    Fərdin İsazadə 1978-ci ilin Bakı şəhərində anadan olub. İraqın Müstənsiriyyə Universitetində ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə təhsil alıb. 2003-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini ərəb dili ixtisası üzrə bitirib.

    Jurnalist fəaliyyətinə 2003-cü ildə "Təhsil problemləri" qəzetində başlayıb. Sonralar BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin UMCOR layihəsində, "İnterfaks-Azərbaycan" İnformasiya Agentliyində çalışıb. Bir sıra media qurumları ilə əməkdaşlıq edib. 2021-ci ildən "Baku TV"nin əməkdaşıdır.

    İraq, Suriya, İsrail və bir sıra digər münaqişə zonalarında hərbi jurnalist kimi çalışıb. 44 günlük Vətən müharibəsinin, ondan öncə və sonra baş verən hərbi-siyasi proseslərin işıqlandırılmasında iştirak edib.

    Fərdin İsazadə Hərbi jurnalistika Report Media Məktəbi

    Son xəbərlər

    16:46

    Ukrayna ABŞ-dən 15 milyard dollarlıq silaha ehtiyac duyur

    Region
    16:45

    Azərbaycan və Qırğızıstan arasında ikiqat vergitutma aradan qaldırılıb

    Maliyyə
    16:42

    Gürcüstanın Azərbaycandan pendir və kəsmik idxalına çəkdiyi xərc 4 dəfə artıb

    Biznes
    16:42

    Təmiz Enerji Mərkəzi həyata keçirəcəyi layihələri açıqlayıb

    Energetika
    16:37

    Alen Simonyan Rusiyaya səfər edəcək

    Region
    16:36

    Tramp: Davosa səfər necə də gözəl idi

    Digər ölkələr
    16:36

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Quba" "Lənkəran"ı məğlub edib

    Komanda
    16:36

    Ötən il Naxçıvanda 127 qida obyektində yoxlama aparılıb, 105-nə inzibati cəza tətbiq olunub

    Sağlamlıq
    16:34

    "S&P": 2026-cı ildə Azərbaycan bank sektorunun sağlamlaşdırılması mexanizmini təkmilləşdirəcək

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti