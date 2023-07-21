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В Шуше проходит Глобальный медиафорум

В Шуше проходит Глобальный медиафорум 22-23 июля в Шуше по поручению президента Ильхама Алиева в рамках Года Гейдара Алиева и по случаю 148-летия национальной печати Азербайджана пройдет Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".
Медиа
21 июля 2023 г. 13:49
В Шуше проходит Глобальный медиафорум

22-23 июля в Шуше по поручению президента Ильхама Алиева в рамках Года Гейдара Алиева и по случаю 148-летия национальной печати пройдет Глобальный форум на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев встретится в Шуше с участниками форума.

В мероприятии примут участие 150 зарубежных гостей из 49 стран, в том числе представители государственных информационных агентств из 34 стран, 12 международных организаций и медиа-структур. В форуме также примут участие руководители и представители 60-ти местных СМИ.

В рамках форума планируется обсуждение представляющих глобальное значение актуальных вопросов журналистики и информационно-коммуникационной сферы. Руководители известных и влиятельных мировых СМИ вместе с экспертами обсудят новые инструменты в журналистике и коммуникации в цифровую эпоху, цифровую трансформацию, медиаменеджмент в современной информационной среде и создание устойчивых бизнес-моделей в медиасфере, потребительские тенденции и вопросы медиаграмотности, методы борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями, безопасность журналистов и другие темы.

В рамках форума также будет выдвинута инициатива о создании медиаплатформы Движения неприсоединения.

Отметим, что город Шуша, где до сих пор проводились многочисленные международные мероприятия, впервые в истории независимого Азербайджана собирает на одной площадке руководителей ведущих мировых СМИ, журналистских организаций, влиятельных экспертов в сфере ИКТ, известных журналистов.

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Версия на английском языке Shusha to host Global Media Forum
Версия на азербайджанском языке Şuşa Qlobal Media Forumuna ev sahibliyi edir

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