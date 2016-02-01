​В парламенте поднят вопрос принятия закона "О диффамации"

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Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "Ощущается необходимость в принятии закона "О диффамации". В проекте отразился пункт, согласно которому журналист не может быть арестован за написанную статью. Эта обеспокоенность вполне понятна, так как в СМИ публикуются различные материалы. Однако, фактически, никто в стране не привлекался к ответственности по статьям 147 и 148 Уголовного кодекса".

Как сообщает Report, об этом на прошедшем 1 февраля заседании парламента сказал председатель Совета прессы, депутат Афлатун Амашев.

По его словам, основываясь на это, Совет прессы подготовил конкретные предложения: "В свое время проект даже прошел экспертизу бакинского офиса ОБСЕ. В качестве предварительного варианта можно взять проект, представленный Советом прессы в парламентский комитет по правовой политике и государственному строительству".

В то же время А.Амашев затронул проблемы, с которыми столкнулись после девальвации маната: "Ликвидация налога на добавленную стоимость (НДС) на привозимые в страну газетную бумагу и печатную продукцию неизбежна. После девальвации себестоимость газетной бумаги подорожала на 100%, а печатные расходы - на 50%. Нам следует вернуться к этому и для улучшения положения в данной сфере поднять на повестке вопрос об освобождении печати от НДС".