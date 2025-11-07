В Баку проходит конференция о применении норм азербайджанского литературного языка в медиа

В Баку проходит конференция на тему "Правильное применение норм азербайджанского литературного языка в медиа", организованная совместно Агентством развития медиа и Советом прессы.

Как сообщает Report, мероприятие будет состоять из двух панельных сессий.

Первая панель будет посвящена обсуждению "Состояния соблюдения норм азербайджанского литературного языка и культуры речи в теле- и радиопространстве".

Вторая сессия - теме "Правила использования азербайджанского языка в печатных и онлайн-медиа: проблемы и пути их решения".

В ходе обсуждений будет рассмотрено сохранение литературных норм азербайджанского языка на фоне глобализации, цифровой коммуникации, трендов социальных медиа и быстро меняющейся информационной среды. Также будет проведен обмен мнениями по вопросам повышения ответственности представителей медиа в этом направлении, совершенствования методологических подходов, расширения механизмов языкового мониторинга, усиления обучающих и просветительских инициатив.