    Bakıda "Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi" mövzusunda konfrans keçirilir

    Media
    • 07 noyabr, 2025
    • 11:01
    Bakıda Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi mövzusunda konfrans keçirilir

    Bakıda Medianın İnkişafı Agentliyi və Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə "Mediada Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının düzgün tətbiqi" mövzusunda konfrans keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, konfrans iki paneldən ibarət olacaq.

    Birinci panel "Televiziya və radio məkanında Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına əməl olunması vəziyyəti və nitq mədəniyyəti" mövzusuna həsr olunacaq, ikinci panel sessiyası "Çap və onlayn mediada Azərbaycan dilinin istifadə qaydaları: problemlər və həll yolları" mövzusunda təşkil olunacaq.

    Müzakirələr zamanı qloballaşma, rəqəmsal kommunikasiya, sosial media trendləri və sürətlə dəyişən informasiya mühiti fonunda Azərbaycan dilinin ədəbi normalarının qorunması müzakirə ediləcək. Həmçinin, bu səbəbdən media nümayəndələrinin müvafiq istiqamətdə məsuliyyətinin artırılması, metodoloji yanaşmaların təkmilləşdirilməsi, dil monitorinq mexanizmlərinin genişləndirilməsi, təlim və maarifləndirmə təşəbbüslərinin gücləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılacaq.

