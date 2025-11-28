Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Баку проходит 7-я встреча министров по медиа и информации стран ОТГ

    Медиа
    • 28 ноября, 2025
    • 10:38
    В Баку проходит 7-я встреча министров по медиа и информации стран ОТГ

    В Баку проходит 7-я встреча министров и высокопоставленных должностных лиц Организации тюркских государств (ОТГ), ответственных за медиа и информацию.

    Как сообщает Report, во встрече принимают участие заместитель генерального секретаря ОТГ Омер Коджаман, исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов, заместитель министра культуры и информации Казахстана Канат Искаков, посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов, заместитель руководителя Управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Ферхат Пиринччи и директор Центра по подготовке контента для СМИ при Администрации президента Узбекистана Кобулжон Ахмедов, а также министр иностранных дел Турецкой Республики Северного Кипра Тахсин Эртугрулоглу.

    Участники в рамках мероприятия проведут обмен мнениями по организации совместных проектов между государствами-членами, продвижению взаимного использования информационных ресурсов, углублению профессиональных связей между представителями СМИ и расширению обмена опытом по современным медиа-технологиям.

    На встрече будут рассмотрены приоритетные направления деятельности государств-членов на предстоящий период, а также определено место проведения 8-й встречи министров и высокопоставленных должностных лиц ОТГ, ответственных за медиа и информацию, и 13-го заседания рабочей группы по медиа и информации.

    Отметим, что по итогам заседания будет принято Коммюнике.

