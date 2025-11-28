İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilir

    Media
    • 28 noyabr, 2025
    • 10:08
    Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilir

    Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 7-ci toplantısı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, iclasda TDT Baş katibinin müavini Ömer Kocaman, Medianın İnkişafı Agentliyinin İcraçı direktoru Əhməd İsmayılov, Qazaxıstanın mədəniyyət və informasiya nazirinin müavini Kanat İskakov, Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri Maksat Mamıtkanov, Türkiyə Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin rəhbərinin müavini Ferhat Pirinççi və Özbəkistan Prezident Administrasiyası yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələri üçün Məzmunun İstehsalı Mərkəzinin direktoru Kobuljon Axmedov, həmçinin Təşkilatın müşahidəçi üzvü Şimali Kipr Türk Respublikasının xarici işlər naziri Tahsin Ertuğruloğlu iştirak edir.

    İştirakçılar tədbir çərçivəsində üzv dövlətlər arasında birgə layihələrin təşkili, informasiya resurslarının qarşılıqlı istifadəsinin təşviqi, media nümayəndələri arasında peşəkar əlaqələrin dərinləşdirilməsi və müasir media texnologiyaları üzrə təcrübə mübadiləsinin artırılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparacaqlar.

    Toplantıda üzv dövlətlərin qarşıdakı dövr üçün prioritet fəaliyyət istiqamətləri nəzərdən keçiriləcək, həmçinin Türk Dövlətləri Təşkilatının media və informasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 8-ci toplantısının və Media və informasiya üzrə işçi qrupunun 13-cü iclasının keçiriləcəyi yer müəyyənləşəcək.

    media Türk Dövlətləri Təşkilatı Medianın İnkişafı Agentliyi Əhməd İsmayılov

    Son xəbərlər

    10:19
    Foto

    Eduard Məmmədov Əbu-Dabidə keçirilən dünya çempionatında iki qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    10:18

    Əhməd İsmayılov: Azərbaycan Türk dövlətləri ilə media sahəsində əməkdaşlığı dərinləşdirməyə çalışır

    Media
    10:17

    Azərbaycan Perudan istiot alışını bərpa edib

    Biznes
    10:17

    Yeni il ərəfəsində "Yelo Bank"dan möhtəşəm kampaniya – illik 9%-dən!

    Maliyyə
    10:17

    Çinin Azərbaycandakı səfiri Naxçıvandadır

    Daxili siyasət
    10:14

    Mürsəl İbrahimov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:12

    Petr Çex hokkeyçi karyerasını bərpa edib

    Komanda
    10:08
    Foto

    Bakıda TDT Media və İnformasiya üzrə nazirlərin 7-ci toplantısı keçirilir

    Media
    10:02

    Viktor Orban bu gün Putinlə Ukrayna nizamlanmasını müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti