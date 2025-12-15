Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 15 декабря, 2025
    • 12:41
    В Баку подвели итоги проекта Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность

    В Баку состоялась итоговая конференция проекта "Национальная пресса 150 - молодежь и медиаграмотность в цифровую эпоху".

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано совместно Агентством развития медиа (MEDİA), Фондом молодежи Азербайджана и Общественным объединением "Региональное развитие".

    В конференции приняли участие 100 молодых людей из Баку и различных регионов страны.

    В ходе мероприятия руководитель отдела по связям с общественностью и коммуникациям "Регионального развития" Мурад Гасымлы подчеркнул роль молодежи в корректной оценке информации в цифровой среде.

    Руководитель отдела проектов медиаподдержки и стратегического планирования MEDİA Мехрибан Мамедова заявила, что формирование надежного информационного пространства невозможно без укрепления медиаграмотности.

    Исполняющая обязанности руководителя отдела реализации программ и проектов Фонда молодежи Азербайджана Беновше Гасымова отметила важность активного участия молодежи в информационных процессах. Она подчеркнула, что подобные инициативы способствуют развитию цифровых навыков и повышают готовность молодёжи к противодействию дезинформации.

    В рамках конференции был показан видеоролик о тренингах, проведенных в регионах в рамках проекта, а также заслушано выступление одного из участников региональных обучающих программ.

    Завершилась конференция групповой работой и презентациями на тему "Что такое медиаграмотность?".

    "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinə yekun vurulub

    

    В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"

