WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinə yekun vurulub

    Media
    • 15 dekabr, 2025
    • 11:58
    Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı layihəsinə yekun vurulub

    Medianın İnkişafı Agentliyi (MEDİA), Azərbaycan Gənclər Fondu və "Regional İnkişaf" İctimai Birliyinin (İB) birgə təşkilatçılığı ilə "Milli Mətbuat 150 - Rəqəmsal erada gənclər və media savadlılığı" layihəsinin yekun konfransı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, konfransda Bakı şəhərindən və regionlardan ümumilikdə 100 gənc iştirak edib.

    Konfrans zamanı "Regional İnkişaf" İB-nin İctimaiyyətlə əlaqələr və kommunikasiya şöbəsinin müdiri Murad Qasımlı rəqəmsal mühitdə informasiyanın düzgün dəyərləndirilməsində gənclərin rolundan bəhs edib:

    "Rəqəmsal mühitdə informasiyanın düzgün dəyərləndirilməsi və məsuliyyətli istifadəsi gənclər üçün mühüm bacarıqlardan biridir. Bu layihə regionlardan olan gənclərin media savadlılığı üzrə biliklərinin artırılmasına və onların informasiya mühitində daha məqsədyönlü mövqe tutmasına xidmət edir".

    MEDİA-nın Media dəstək layihələri və strateji planlaşdırma şöbəsinin müdiri Mehriban Məmmədova qeyd edib ki, müasir informasiya mühitində etibarlı məlumat məkanının formalaşdırılması media savadlılığının gücləndirilməsindən keçir:

    "Agentlik gənclərin tənqidi düşünmə və informasiyanı düzgün təhlil etmə bacarıqlarının inkişafını daim diqqət mərkəzində saxlayır".

    Azərbaycan Gənclər Fondunun Proqram və layihələrin icra olunması şöbəsinin müdiri vəzifəsini icra edən Bənövşə Qasımova isə gənclərin informasiya proseslərində fəal iştirakının əhəmiyyətinə toxunub:

    "Bu cür təşəbbüslər onların rəqəmsal bacarıqlarının inkişafına, eləcə də dezinformasiya ilə mübarizədə daha hazırlıqlı olmalarına mühüm töhfə verir".

    Tədbir zamanı layihə çərçivəsində regionlarda təşkil olunmuş təlimlərdən görüntüləri əks etdirən videoçarx nümayiş etdirilib, regional təlimlərdə iştirak etmiş gəncin çıxışı dinlənilib.

    İTV-nin aparıcısı Azər Süleymanlı isə media savadlılığı, informasiya etibarlılığı və jurnalistikanın müasir çağırışları mövzusunda çıxış edərək gənclərlə interaktiv müzakirələr aparıb, gənclərin iştirakı ilə "Etibarlı / Saxta" mövzusunda interaktiv oyun təşkil olunub.

    Konfransın sonunda "Media savadlılığı nədir?" mövzusunda qrup işi və təqdimatlar həyata keçirilib.

    Foto
    В Баку подвели итоги проекта "Национальная пресса 150 — молодежь и медиаграмотность"

    Son xəbərlər

    13:10

    Ermənistana yaxın zamanda Azərbaycan vasitəsilə yeni taxıl partiyasının tranziti gözlənilir

    Region
    13:09

    Deputat: Bayram və ümumxalq hüzn günlərində əməkhaqqı ödənişində saatlıq tarif maaşı nəzərə alınacaq

    Sosial müdafiə
    13:07

    Azərbaycan klubu ölkə çempionatının oyununa çıxmaqdan imtina edib

    Futbol
    13:05
    Foto

    Azərbaycan nümayəndələri Bəhreyndə keçirilən festivalda Qarabağ atları ilə çıxış ediblər

    Daxili siyasət
    13:01
    Foto

    "Multikulturalizmə giriş" fənnini tədris edən müəllimlər üçün treninq təşkil olunub

    Elm və təhsil
    12:55

    Bakıda Yeni il şənliklərinə hazırlıqla bağlı işlər yekunlaşmaq üzrədir

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan 9 ayda xalis maliyyə öhdəliklərini 0,4 milyard dollar artırıb

    Maliyyə
    12:53

    İranın XİN rəhbəri Moskvaya səfər edəcək

    Digər ölkələr
    12:51
    Foto

    Azərbaycanda daha 18 KOB subyekti "Startap" şəhadətnaməsi alıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti