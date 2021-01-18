В Азербайджане в сфере телерадиовещания работают 94 вещателя и оператора

Об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио

В настоящее время на территории Азербайджанской Республики в сфере теле- и радиовещания работают 94 вещателя и оператора.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2020 год.

В этот список входят 2 общереспубликанских телевизионных вещателя, 12 региональных телевизионных вещателей, 16 радиовещателей, 3 оператора спутникового телевидения, 17 операторов кабельных сетей, 32 оператора IPTV, 2 оператора, осуществляющих вещание зарубежных телевизионных каналов с кодированными устройствами через спутник.