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В Азербайджане в сфере телерадиовещания работают 94 вещателя и оператора

В Азербайджане в сфере телерадиовещания работают 94 вещателя и оператора Об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио
Медиа
18 января 2021 г. 15:04
В Азербайджане в сфере телерадиовещания работают 94 вещателя и оператора
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В настоящее время на территории Азербайджанской Республики в сфере теле- и радиовещания работают 94 вещателя и оператора.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Национального совета по телевидению и радио за 2020 год.

В этот список входят 2 общереспубликанских телевизионных вещателя, 12 региональных телевизионных вещателей, 16 радиовещателей, 3 оператора спутникового телевидения, 17 операторов кабельных сетей, 32 оператора IPTV, 2 оператора, осуществляющих вещание зарубежных телевизионных каналов с кодированными устройствами через спутник.

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Версия на английском языке NTRC: Currently 94 broadcasters and operators work in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda TV-radio yayımı sahəsində 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir

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