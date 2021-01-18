Azərbaycanda TV-radio yayımı sahəsində 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir

Hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində televiziya və radio yayımı sahəsində ümumilikdə 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Milli Televiziya və Radio Şurasının 2020-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.
Həmin siyahıda 2 ümumrespublika televiziya yayımçısı, 12 regional televiziya yayımçısı, 16 radio yayımçısı, 3 peyk televiziya yayımçısı, 17 kabel şəbəkəsi operatoru, 32 İPTV operatoru, 2 xarici televiziya kanallarının peyk vasitəsilə kodlaşdırılmış qurğularla yayımını həyata keçirən operator yer alır.