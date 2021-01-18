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Azərbaycanda TV-radio yayımı sahəsində 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir

Azərbaycanda TV-radio yayımı sahəsində 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir Hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində televiziya və radio yayımı sahəsində ümumilikdə 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir.
Media
18 Yanvar , 2021 14:47
Azərbaycanda TV-radio yayımı sahəsində 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir

Hazırda Azərbaycan Respublikası ərazisində televiziya və radio yayımı sahəsində ümumilikdə 94 yayımçı və operator fəaliyyət göstərir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Milli Televiziya və Radio Şurasının 2020-ci il üzrə hesabatında qeyd edilib.

Həmin siyahıda 2 ümumrespublika televiziya yayımçısı, 12 regional televiziya yayımçısı, 16 radio yayımçısı, 3 peyk televiziya yayımçısı, 17 kabel şəbəkəsi operatoru, 32 İPTV operatoru, 2 xarici televiziya kanallarının peyk vasitəsilə kodlaşdırılmış qurğularla yayımını həyata keçirən operator yer alır.

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İngilis versiyası NTRC: Currently 94 broadcasters and operators work in Azerbaijan
Rus versiyası В Азербайджане в сфере телерадиовещания работают 94 вещателя и оператора

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