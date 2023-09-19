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Университет ADA и MEDİA организуют лекции для студентов в рамках проекта Visiting Lecturer

Университет ADA и MEDİA организуют лекции для студентов в рамках проекта Visiting Lecturer Институт развития и дипломатии Университета ADA и Агентство развития медиа Азербайджана в рамках проекта Visiting Lecturer организуют лекции на тему "Коммуникация: статьи для интернет-журналистики" в новом 2023/24 учебном году
Медиа
19 сентября 2023 г. 13:17
Университет ADA и MEDİA организуют лекции для студентов в рамках проекта Visiting Lecturer

Институт развития и дипломатии Университета ADA и Агентство развития медиа Азербайджана в рамках проекта Visiting Lecturer организуют лекции на тему "Коммуникация: статьи для интернет-журналистики" в новом 2023/24 учебном году.

Как сообщает Report, лекции для студентов проведет известный журналист, основатель и директор медиакомпании High Park Communications в Лондоне Колин Гибсон.

К.Гибсон ранее работал редактором многих известных информационных агентств, таких как Daily Mauk UK, The Australian, Sunday Telegraph UK.

Следует отметить, что проект охватывает студентов, изучающих журналистику в высших учебных заведениях, а также молодежь, интересующихся сферой медиа.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMEDİA və ADA Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə “Visiting Lecturer” layihəsi üzrə dərslərə başlanılıb

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