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Участвовавшим в тренингах Агентства развития медиа журналистам вручены сертификаты

Участвовавшим в тренингах Агентства развития медиа журналистам вручены сертификаты Сегодня завершены тренинги для журналистов, проведенные компанией Lazarus Training по инициативе Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).
Медиа
8 октября 2021 г. 17:51
Участвовавшим в тренингах Агентства развития медиа журналистам вручены сертификаты

Сегодня завершены тренинги для журналистов, проведенные компанией Lazarus Training по инициативе Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Как передает Report, в тренингах приняли участие около 40 представителей различных медиа-субъектов.

Представители СМИ прошли тренинги, связанные с деятельностью в опасных регионах, минной опасностью, оказанием первой медицинской помощи.

В завершение успешно прошедшим программу журналистам вручили сертификаты.

Отметим, что базирующаяся в Англии организация Lazarus Training специализируется на проведении тренингов по оказанию первой медицинской помощи и медицинскому образованию для различных учреждений и компаний.

Тренинги продлились с 4 по 8 октября. На тренингах, проводимых на английском языке, для журналистов был организован синхронный перевод на азербайджанский язык.

В тренинге принял участие и сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли. 

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Версия на английском языке ФотоMedia Development Agency awards journalists attending training
Версия на азербайджанском языке ФотоMedianın İnkişafı Agentliyinin keçirdiyi təlimdə jurnalistlər təltif edilib

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