Участвовавшим в тренингах Агентства развития медиа журналистам вручены сертификаты

Сегодня завершены тренинги для журналистов, проведенные компанией Lazarus Training по инициативе Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).
Как передает Report, в тренингах приняли участие около 40 представителей различных медиа-субъектов.
Представители СМИ прошли тренинги, связанные с деятельностью в опасных регионах, минной опасностью, оказанием первой медицинской помощи.
В завершение успешно прошедшим программу журналистам вручили сертификаты.
Отметим, что базирующаяся в Англии организация Lazarus Training специализируется на проведении тренингов по оказанию первой медицинской помощи и медицинскому образованию для различных учреждений и компаний.
Тренинги продлились с 4 по 8 октября. На тренингах, проводимых на английском языке, для журналистов был организован синхронный перевод на азербайджанский язык.
В тренинге принял участие и сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли.