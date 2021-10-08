Участвовавшим в тренингах Агентства развития медиа журналистам вручены сертификаты

Сегодня завершены тренинги для журналистов, проведенные компанией Lazarus Training по инициативе Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Сегодня завершены тренинги для журналистов, проведенные компанией Lazarus Training по инициативе Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA).

Как передает Report, в тренингах приняли участие около 40 представителей различных медиа-субъектов.

Представители СМИ прошли тренинги, связанные с деятельностью в опасных регионах, минной опасностью, оказанием первой медицинской помощи.

В завершение успешно прошедшим программу журналистам вручили сертификаты.

Отметим, что базирующаяся в Англии организация Lazarus Training специализируется на проведении тренингов по оказанию первой медицинской помощи и медицинскому образованию для различных учреждений и компаний.

Тренинги продлились с 4 по 8 октября. На тренингах, проводимых на английском языке, для журналистов был организован синхронный перевод на азербайджанский язык.

В тренинге принял участие и сотрудник Информационного агентства Report Исмаил Насибли.