Турецкий журналист: Наблюдаем политическое шоу армян на ППП "Лачын"

"В настоящее время мы наблюдаем политическое шоу армян на пограничном пропускном пункте "Лачын".

"В настоящее время мы наблюдаем политическое шоу армян на пограничном пропускном пункте "Лачын".

Об этом командированному в Лачын корреспонденту Report сказал сотрудник турецкого телеканала TVNET Умут Арабаджи.

Он отметил, что несколько дней находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана:

"Для укрепления своих политических позиций на международной арене Ереван запустил армянскую пропагандистскую машину, используя важный вопрос гуманитарной помощи. Однако существует такая истина, как суверенитет стран, и все обязаны его уважать. Ни одна страна в мире, включая Азербайджан, не примирится с нарушением своего суверенитета".

Турецкий журналист подчеркнул, что Армения не выполняет обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года. Он отметил, что для нормализации отношений между двумя странами Армения должна уважать суверенитет Азербайджана, выполнить обязательства, вытекающие из документа о капитуляции, и вывести военных из Ханкенди.