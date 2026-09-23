Трамп поделился интервью Хикмета Гаджиева изданию NewsMax
Медиа
- 23 сентября, 2026
- 10:21
Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице интервью помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева изданию NewsMax.
Как сообщает Report, американский лидер опубликовал статью в соцсети Truth Social.
Напомним, в интервью помощник президента отметил, что Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером США в регионе Южного Кавказа.
Хикмет Гаджиев также подчеркнул весомый вклад президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в достижение мира между Баку и Ереваном.
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