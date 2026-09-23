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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп поделился интервью Хикмета Гаджиева изданию NewsMax

    Медиа
    • 23 сентября, 2026
    • 10:21
    Трамп поделился интервью Хикмета Гаджиева изданию NewsMax

    Президент США Дональд Трамп поделился на своей странице интервью помощника президента Азербайджана - заведующего отделом внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева изданию NewsMax.

    Как сообщает Report, американский лидер опубликовал статью в соцсети Truth Social.

    Напомним, в интервью помощник президента отметил, что Азербайджан является надежным и заслуживающим доверия партнером США в регионе Южного Кавказа.

    Хикмет Гаджиев также подчеркнул весомый вклад президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в достижение мира между Баку и Ереваном.

    Хикмет Гаджиев Дональд Трамп Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией
    Tramp Hikmət Hacıyevin "Newsmax" nəşrinə müsahibəsini paylaşıb
    Trump shares Hikmat Hajiyev's interview with Newsmax

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