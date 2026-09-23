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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Tramp Hikmət Hacıyevin "Newsmax" nəşrinə müsahibəsini paylaşıb

    Media
    • 23 sentyabr, 2026
    • 10:24
    Tramp Hikmət Hacıyevin Newsmax nəşrinə müsahibəsini paylaşıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz səhifəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin "NewsMax" nəşrinə müsahibəsini paylaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri məqaləni "Truth Social" şəbəkəsində dərc edib.

    Xatırladaq ki, müsahibədə Prezidentin köməkçisi Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda ABŞ-nin etibarlı və etimada layiq tərəfdaşı olduğunu qeyd edib.

    Hikmət Hacıyev həmçinin Birləşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trampın Bakı və İrəvan arasında sülhün əldə olunmasına verdiyi sanballı töhfəni vurğulayıb.

    Donald Tramp Hikmət Hacıyev
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    Трамп поделился интервью Хикмета Гаджиева изданию NewsMax
    Trump shares Hikmat Hajiyev's interview with Newsmax

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