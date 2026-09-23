Tramp Hikmət Hacıyevin "Newsmax" nəşrinə müsahibəsini paylaşıb
Media
- 23 sentyabr, 2026
- 10:24
ABŞ Prezidenti Donald Tramp öz səhifəsində Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin "NewsMax" nəşrinə müsahibəsini paylaşıb.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ lideri məqaləni "Truth Social" şəbəkəsində dərc edib.
Xatırladaq ki, müsahibədə Prezidentin köməkçisi Azərbaycanın Cənubi Qafqaz regionunda ABŞ-nin etibarlı və etimada layiq tərəfdaşı olduğunu qeyd edib.
Hikmət Hacıyev həmçinin Birləşmiş Ştatların Prezidenti Donald Trampın Bakı və İrəvan arasında sülhün əldə olunmasına verdiyi sanballı töhfəni vurğulayıb.
Son xəbərlər
12:52
Foto
Azərbaycan və Özbəkistan üçüncü ölkələrdə birgə turizm tədbirləri keçirəcəklərTurizm
12:50
Azərbaycan Gürcüstanda IX Dünya Enerji Tənzimləmə Forumunda təmsil olunurEnergetika
12:48
Foto
Alban mədəni irsinin beynəlxalq müstəvidə tanıdılması zərurəti vurğulanıbDaxili siyasət
12:47
Foto
Azərbaycan IEC ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibEnergetika
12:44
Foto
Azərbaycan Beynəlxalq Elektrotexniki Komissiya ilə əməkdaşlığı genişləndirirBiznes
12:40
Foto
Biləsuvarda dinin siyasiləşdirilməsinin yaratdığı risklərə həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİBDin
12:40
Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edibFutbol
12:35
Maliyyə Nazirliyi: II rübdə 22 dövlət müəssisəsi monitorinq edilibMaliyyə
12:35