Тофик Гасансой: Ведущий должен уметь импровизировать

"Умение ведущего импровизировать имеет большое значение. Требуется мгновенная реакция, чтобы не растеряться в прямом эфире".

"Умение ведущего импровизировать имеет большое значение. Требуется мгновенная реакция, чтобы не растеряться в прямом эфире".

Такое мнение высказал ведущий программы “Телеутро" на АzTV Тофик Гасансой на встрече, организованной при совместном участии Медиа-школы, функционирующей при Информационном агентстве Report, и Академии телевидения и радио при ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" в рамках программы "Медиа-волонтеры", осуществляемой Агентством развития медиа.

Тофик Гасансой призвал молодых журналистов не бояться даже самых сложных тем: “Журналист должен уметь выйти из любого, даже самого сложного положения. Ведущий должен детально изучать обсуждаемую тему, заранее подготовиться к эфиру, обязательно найти свой индивидуальный авторский стиль. В эфире "Телеутро" иногда приходится затрагивать 5-6 тем, необходимо все знать”.

Глава Медиа-школы Report Исмаил Рафигоглу во время встречи рассказал о деятельности "Медиа-волонтеров": “Жизнь очень изменилась. На этих тренингах происходит взаимный обмен знаниями. В ряде вопросов молодые люди иногда оказываются более продвинутыми, чем старшее поколение. Мы учим и учимся. Молодые журналисты, получающие образование, уже должны быть подготовлены к будущей деятельности. Они должны уметь писать новости, налаживать необходимые связи”.

Отметим, что программу "Медиа-волонтеры" реализует Агентство развития медиа Азербайджана. Программа организована с целью более эффективного использования потенциала молодежи в рамках проектов, направленных на развитие сферы медиа, создания условий для активного участия молодежи во всех сферах жизни общества, повышения ее практических знаний, стимулирования ее творческого потенциала и расширения волонтерского движения в сфере СМИ в стране.

Программа стартовала в сентябре 2021 года. В рамках программы 17 молодых журналистов в составе двух групп завершили 2-недельную программу стажировки в Медиа-школе Report.