О нас

Президент Ильхам Алиев выступает на открытии II Шушинского глобального медиафорума

Президент Ильхам Алиев выступает на открытии II Шушинского глобального медиафорума В Шуше начал свою работу трехдневный II Шушинский глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией".
Медиа
20 июля 2024 г. 16:07
Президент Ильхам Алиев выступает на открытии II Шушинского глобального медиафорума

В Шуше начал свою работу трехдневный II Шушинский глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией".

Как сообщает Report, на открытии форума выступает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В рамках форума будут организованы четыре панельные сессии на темы " Оценка воздействия: определение масштабов дезинформации", " Политика и инициативы по построению более устойчивого к дезинформации общества", ""Влияние искусственного интеллекта на реальность, СМИ и дезинформацию: повышение медиаграмотности" и " Климатическое движение и СМИ".

Официальные лица, медиа и гражданское общество, государственные деятели и бизнесмены, представители международных организаций и медиа эксперты из различных стран проведут на панельных сессиях обмен мнениями и опытом.

Кроме того, будет представлена информация о подготовке к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), борьбе с последствиями изменения климата на уровне страны, и устойчивом подходе, применяемом в процессе восстановления освобожденных территорий.

Отметим, что форум, к которому присоединятся более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.

Напомним, что I Шушинский глобальный медиафорум состоялся 21-23 июля минувшего года. В церемонии открытия I Медиафорума на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции" принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Глава государства выступил на церемонии открытия и ответил на вопросы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev addressing 2nd Global Media Forum in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada II Qlobal Media Forumu keçirilir, Prezident İlham Əliyev Forumda çıxış edir - CANLI

Самое важное

Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi