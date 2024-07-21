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В Шуше состоялось 1-е заседание Исполкома АТИА

В Шуше состоялось 1-е заседание Исполкома АТИА В рамках Второго Шушинского глобального медиафорума 21 июля состоялось 1-е заседание Исполнительного комитета Альянса тюркских информационных агентств (АТИА).
Медиа
21 июля 2024 г. 16:46
В Шуше состоялось 1-е заседание Исполкома АТИА

В рамках Второго Шушинского глобального медиафорума 21 июля состоялось 1-е заседание Исполнительного комитета Альянса тюркских информационных агентств (АТИА).

Об этом Report сообщили в Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDİA).

На заседании агентства-члены обсудили проекты логотипа Альянса, концепцию веб-сайта, совместные программы обучения и другие вопросы повестки дня.

Отметим, что Альянс тюркских информационных агентств был создан новостными агентствами Азербайджана (АЗЕРТАДЖ), Турции ("Анадолу"), Кыргызстана ("Кабар"), Узбекистана (УзА) и Казахстана ("Газконтент").

Целями альянса являются усиление обмена информацией между агентствами, реализация совместных программ обучения, организация соревнований, а также распространение новостей тюркского мира на глобальной информационной площадке.

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Версия на английском языке 1st meeting of ATNA Executive Committee held in Azerbaijan's Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada ATNA-nın İcraiyyə Komitəsinin 1-ci iclası keçirilib

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