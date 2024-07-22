Сегодня в Шуше завершается II Глобальный медиафорум

Сегодня в Шуше подведут итоги II Глобального медиафорума, стартовавшего 20 июля.

Сегодня в Шуше подведут итоги II Глобального медиафорума, стартовавшего 20 июля.

Как сообщает из города Шуша корреспондент Report, в последний день форума состоятся две панели.

Панельные дискуссии на тему "Влияние искусственного интеллекта на реальность, СМИ и дезинформацию: поощрение медиаграмотности" пройдут под модераторством представителя Haber Global, телеведущей Сайнур Тезель.

На четвертой, последней панели форума участники обменяются мнениями по теме "Климатическое движение и СМИ" под модераторством ведущего и продюсера Riga TV24 и "Радио Латвия" Ансиса Богустова.

Кроме того, заместитель министра энергетики Азербайджана, главный исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов выступит с презентацией на тему “Солидарность во имя зеленого мира-COP29”.

В последний день форума состоится презентация отчета под названием "Эволюция французского колониализма: политическое и конституционное исследование" известного американского эксперта ООН, доктора Карлайла Корбена, составленного по заказу Бакинской инициативной группы.

Отметим, что в форуме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией" принимают участие более 150 иностранных гостей из почти 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиаструктуры.