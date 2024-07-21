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Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев всегда высоко ценил роль СМИ в предотвращении дезинформационных атак

Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев всегда высоко ценил роль СМИ в предотвращении дезинформационных атак Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда высоко ценил роль профессиональных СМИ в предотвращении дезинформационных атак.
Медиа
21 июля 2024 г. 12:42
Хикмет Гаджиев: Ильхам Алиев всегда высоко ценил роль СМИ в предотвращении дезинформационных атак

Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда высоко ценил роль профессиональных СМИ в предотвращении дезинформационных атак.

Как передает корреспондент Report из города Шуша, об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил на Втором Шушинском глобальном медиафоруме.

"Говоря о случаях подрыва высокого международного авторитета нашей страны в глобальном информационном пространстве, президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда высоко оценивал исключительную роль профессиональных СМИ в предотвращении массовых дезинформационных атак, оперативном и правильном информировании общества", - подчеркнул Х.Гаджиев.

По его словам, медиаресурсы страны, основываясь на принципах медиаэтики, неустанно продолжают свою деятельность по донесению правды об Азербайджане до международной общественности.

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Версия на английском языке Hajiyev: Ilham Aliyev always highly valued role of media in preventing disinformation attacks
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: İlham Əliyev dezinformasiya hücumlarının qabaqlanmasında medianın rolunu daim yüksək qiymətləndirib

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