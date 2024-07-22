Эльнур Солтанов: Неприемлемо делить страны на потребителей и производителей нефти в климатических вопросах

Исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов назвал неприемлемым разделение стран на потребителей и производители нефти и газа в климатических вопросах.

Исполнительный директор COP29 Эльнур Солтанов назвал неприемлемым разделение стран на потребителей и производителей нефти и газа в климатических вопросах.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, об этом Солтанов заявил в ходе презентации на тему "Солидарность ради зеленого мира - COP29" в рамках II Шушинского глобального медиафорума.

"Азербайджан производит 0,5 процента мировых энергоносителей, но мы вносим вклад в энергетическую безопасность. Кто не хочет, может добровольно отказаться от покупки нефти и газа. Но нужно учитывать, что успехи современной цивилизации были достигнуты за счет природных ресурсов".

Солтанов заявил, что вместо критики нужно найти общее решение.

"Доля африканских стран в загрязнении атмосферы составляет всего 4 процента, но именно страны этого континента больше всего страдают от последствий изменения климата", - подчеркнул он.