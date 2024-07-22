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В Шуше завершился II Глобальный медиафорум

В Шуше завершился II Глобальный медиафорум В Шуше завершился II Глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией".
Медиа
22 июля 2024 г. 14:38
В Шуше завершился II Глобальный медиафорум

В Шуше завершился II Глобальный медиафорум на тему "Разоблачение ложной информации: борьба с дезинформацией".

Как сообщает Report, в рамках форума, в котором принял участие президент Ильхам Алиев, состоялись четыре панельные сессии на темы "Оценка влияния: установление сферы охвата дезинформации", "Политика и инициативы для построения более устойчивого к дезинформации общества", "Влияние искусственного интеллекта на реальность, СМИ и дезинформацию: поощрение медиаграмотности" и "Климатическое движение и СМИ".

Официальные лица, журналисты и представители гражданского общества, государственных органов и бизнес-структур, делегаты от международных организаций и медиаэксперты из различных стран провели на панельных сессиях обмен мнениями и опытом.

Наряду с этим была предоставлена информация о мерах и подготовительной работе, осуществляемых в связи с 29-й сессией Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), борьбе с последствиями изменения климата, проводимой на государственном уровне, устойчивом подходе, демонстрируемом в процессе восстановления на освобожденных территориях.

Отметим, что форум, к которому присоединились более 150 зарубежных гостей почти из 50 стран, в том числе информационные агентства около 30 стран, 3 международные организации и 82 медиа-структуры, сыграет для участников роль платформы совместных обсуждений и действий.

Напомним, что I Глобальный медиафорум в Шуше состоялся 21-23 июля прошлого года.

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Версия на английском языке Global Media Forum ends in Shusha
Версия на азербайджанском языке II Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatıb

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