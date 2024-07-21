Васадзе: В мирном соглашении Баку и Еревана не должно быть территориальных претензий, условия Ильхама Алиева реальны

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменении конституции Армении - реальное условие.

Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об изменении конституции Армении - реальное условие.

Об этом Report сказал участник Второго Шушинского глобального медиафорума продюсер и ведущий канала "Новости Кавказа" Гела Васадзе.

Он отметил, что в серьезном мирном соглашении, разумеется, не должно быть пунктов с территориальными претензиями одной стороны к другой.

Г.Васадзе подчеркнул, что восстановление взаимного доверия между народами после заключения мирного соглашения является самой сложной предстоящей задачей.

"Диалог на уровне экспертов возможен. Но есть и простые люди. Когда я с ними разговариваю, то вижу, что они не могут забыть то, что с ними произошло. Они задают очень простой вопрос – почему, по какой причине я должен об этом забывать? Вероятно, эта боль немного утихнет у поколений, которые придут после внуков и правнуков этих людей", - добавил Гела Васадзе.