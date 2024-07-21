Глава Управления: Растет тенденция распространения фейков от имени влиятельных лиц

В последнее время растет тенденция распространения дезинформации, фейков от имени влиятельных лиц.

В последнее время растет тенденция распространения дезинформации, фейков от имени влиятельных лиц.

Об этом командированному в Шушу корреспонденту Report заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана Турал Мамедов.

Он напомнил, что президент Ильхам Алиев заявил на Втором Глобальном медиафоруме, что фейковые новости и видеообращения распространяются даже от его имени.

"Деятельность президента в последние годы и рост его авторитета на международной арене привели к тому, что он вошел в список влиятельных лиц, от имени которых мошенники распространяют фейки. Как вам известно, четыре дня назад была создана фейковая страница, на которой от имени членов семьи президента Ильхама Алиева распространялась фейковая информация об инвестициях. Деятельность этой кампании также была прекращена на территории страны в рамках нашего взаимодействия с соответствующими ведомствами", - отметил Т.Мамедов.

Он подчеркнул, что одним из направлений деятельности представляемой им госслужбы является проверка фейковых новостей, выявление, мониторинг и расследование случаев дезинформации, кибермошенничества, направленных против государственных структур и официальных лиц.

"Мы ведем активную деятельность, чтобы оперативно выявить и блокировать подобную фейковую информацию и видео в целях обеспечения минимального распространения этих сведений, а также обеспечить защиту граждан", - добавил Турал Мамедов.