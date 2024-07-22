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Третий день II Шушинского глобального медиа-форума : Подводные камни ИИ для СМИ

Третий день II Шушинского глобального медиа-форума : Подводные камни ИИ для СМИ Заключительный день II Шушинского глобального медиа-форума начался с панельных дискуссий на тему «Влияние искусственного интеллекта на реальность, СМИ и дезинформацию: продвижение медиаграмотности».
Медиа
22 июля 2024 г. 11:47
Третий день II Шушинского глобального медиа-форума : Подводные камни ИИ для СМИ

Заключительный день II Шушинского глобального медиа-форума начался с панельных дискуссий на тему "Влияние искусственного интеллекта на реальность, СМИ и дезинформацию: продвижение медиаграмотности".

По информации корреспондента Report, командированного в Шушу, модератором дискуссии выступила телеведущая Сайнура Тезель из Haber Global,

Редактор газеты Pakistan daily Хамза Азхар (Hamza Azhar), считает, что ИИ может найти хорошее применение в СМИ.

"Журналистика может использовать ИИ, обучение в этой сфере очень важно. Однако, не только журналисты должны создать Кодекс поведения в области искусственного интеллекта, это должно охватить и другие сферы. Было бы хорошо, если бы этим вопросом занялся ООН",- отметил он.

По словам заместителя директора Агентства стратегических исследований национальных проектов и вице-президента
Корейской ассоциации политических наук Ги Ун Чжона (Gi Woong Jung), для борьбы с дезинформацией, создаваемой и распространяемой с помощью искусственного интеллекта, каждая страна должна создавать собственные технологические защиты. " К примеру, мы в Южной Корее создали программу, которая является альтернативой Microsoft. Считаю, что каждая страна должны иметь подобного рода альтернативы с учетом ее внутренних потребностей и особенностей. Что касается борьбы с дезинформацией, то использование данных с помощью искусственного интеллекта очень важно, но производители конечного продукта должны нести ответственность", - отметил он.

Президент Института глобальной политики Паоло фон Ширах (Paolo Liebl Von Schirarh) рассказал о пользе искусственного интеллекта в промышленности и в других секторах человеческой деятельности.

"Есть очевидные преимущества ИИ, он обрабатывает огромное количество информации, помогает в работе. Тем не менее надо быть осторожным с искусственным интеллектом. Это станет кошмаром, когда компьютер будет действовать по своему усмотрению, поскольку ограничить его использование только в положительном русле или регулировать его использование вряд ли представляется возможным", - сказал он.

Директор по информации и коммуникациям Африканской союзной
комиссии Лесли Ричер (Leslie Richer) в своем выступлении отметила, что следует не бояться искусственного интеллекта, а развивать его во благо человечества.

"Зачастую размещенная в открытом доступе информация про Африканский континент с применением искусственного интеллекта, бывает искаженной. Многие в мире считают Африку одной страной, не имеют представления о территории континента, народах его населяющих и их традициях. Африканский союз работает над тем, чтобы с использованием искусственного интеллекта предоставлять точную информацию миру. Мы имеем партнерские отношения с фондом Виккюимедиа, который владеет Википедией, и с медиа-сообществами. Все это для того, чтобы бороться с искажениями в информации, которая распространяется, используя ИИ. Мы должны видеть все возможности ИИ и работать над тем, чтобы развивать его в положительном направлении",- сказала она.

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Версия на английском языке Exploring pitfalls of AI in media: Insights from Shusha Global Media Forum Day 3
Версия на азербайджанском языке II Şuşa Qlobal Media Forumunun üçüncü günü: Süni intellekt və KİV

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