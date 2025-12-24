Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL

Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с азербайджанским самолетом авиакомпании AZAL, произошедшей 25 декабря 2024 года близ Актау (Казахстана).

Об этом Report сообщает со ссылкой на информацию азербайджанского телеканала.

"В рамках работы над фильмом команда телеканала провела съемки как в Баку, так и в казахстанском городе Актау. Съемочная группа побывала на месте крушения, пообщалась с очевидцами трагедии, участниками спасательной операции, медиками и экспертами", - отмечается в сообщении СВС.

Фильм представляет собой хронику трагедии, а также рассказывает о последующих событиях.

Авторы фильма пошагово описывают ситуацию на борту воздушного судна, реакцию властей страны на трагический инцидент, дальнейшие действия как Азербайджана, так и Казахстана. "Представители азербайджанской диаспоры в Актау поделились своими воспоминаниями о том, как казахстанцы бросились на помощь пострадавшим в авиакатастрофе", - подчеркивает телеканал.

Съемочная группа выражает свою благодарность за помощь в организации и проведении съемок авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", министерству иностранных дел Азербайджанской Республики, министерству иностранных дел Республики Казахстан, посольству Республики Казахстан в Азербайджанской Республике, генеральному консульству Азербайджанской Республики в городе Актау, Аппарату акима города Актау, Мангистауской областной многопрофильной больнице и азербайджанской диаспоре города Актау.

Премьера документального фильма "Баку – Грозный – Актау. Последний полет" состоится на телеканале СВС 25 декабря, в 22:00.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку–Грозный, потерпел крушение 25 декабря 2024 года вблизи города Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.