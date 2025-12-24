İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Din Xadimlərinin II Forumu

    CBC AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi barədə film çəkib

    Media
    • 24 dekabr, 2025
    • 16:38
    CBC AZAL-ın qəzaya uğrayan təyyarəsi barədə film çəkib

    CBC telekanalı ötən il dekabrın 25-də Bakı-Qroznı reysini həyata keçirərkən Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayan "Azərbaycan Hava Yolları"na (AZAL) məxsus sərnişin təyyarəsinə həsr olunmuş sənədli film çəkib.

    Bu barədə "Report" telekanalın məlumatına istinadən xəbər verir.

    "Film üzərində iş çərçivəsində telekanalın komandası Bakıda, Qazaxıstanın Aktau şəhərində çəkilişlər aparıb. Çəkiliş qrupu qəza yerində olub, faciənin şahidləri, xilasetmə əməliyyatının iştirakçıları, tibb işçiləri və ekspertlərlə söhbət edib", - məlumatda qeyd olunub.

    Film faciənin xronikasını təqdim edir və həmçinin sonrakı hadisələrdən bəhs edir.

    Film müəllifləri hava gəmisinin göyərtəsindəki vəziyyəti, ölkə rəhbərliyinin faciəvi hadisəyə reaksiyasını, həm Azərbaycanın, həm də Qazaxıstanın sonrakı fəaliyyətlərini addım-addım təsvir edir.

    "Aktaudakı Azərbaycan diasporunun nümayəndələri qazaxıstanlıların təyyarə qəzasında zərərçəkənlərə necə köməyə tələsmələri ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüblər", - telekanal vurğulayıb.

    Çəkiliş qrupu çəkilişlərin təşkili və keçirilməsində göstərdikləri köməyə görə "Azərbaycan Hava Yolları" aviaşirkətinə, Azərbaycan və Qazaxıstanın Xarici İşlər nazirliklərinə, Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfirliyinə, Azərbaycanın Aktau şəhərindəki Baş Konsulluğuna, Aktau şəhəri akiminin aparatına, Manqistau vilayət çoxprofilli xəstəxanasına və Aktaudakı Azərbaycan diasporuna təşəkkürünü bildirir.

    "Bakı - Qroznı - Aktau. Son uçuş" adlı sənədli filminin premyerası 25 dekabr, saat 22:00-da CBC telekanalında baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, təyyarənin göyərtəsində olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıb.

    İlkin məlumatlara görə, təyyarə Rusiyanın Qroznı üzərindəki hava məkanında baş verən fiziki və texniki xarici müdaxilə nəticəsində qəzaya uğrayıb.

    AZAL Təyyarə qəzası Qazaxıstan Bakı Aktau Bakı-Qroznı reysi
    Video
    Телеканал СВС снял документальный фильм, посвященный трагедии с самолетом AZAL
    Video
    CВС TV channel produces documentary dedicated to AZAL plane tragedy

    Son xəbərlər

    17:10

    Macarıstanın Baş naziri İlham Əliyevi təbrik edib

    Xarici siyasət
    17:08

    Xəstəlik aşkarlanan ölkələrdən Azərbaycana məhsul idxalına məhdudiyyət qoyulub

    Sağlamlıq
    17:07

    Sabahdan Bakı və Sumqayıtda Yeni il yarmarkaları fəaliyyətə başlayır

    ASK
    17:07

    "Xalq Bank" 5 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    17:06

    ƏMDX-nın elektron xidmətlərindən istifadə müvəqqəti dayandırılacaq

    Biznes
    17:04
    Foto

    Media nümayəndələri dövlət xətti ilə kirayəyə verilən yeni mənzillərlə tanış olub

    İnfrastruktur
    17:01

    Ukrayna ordusu Rusiyada raket yanacağı zavoduna və Krımda dəniz dronları bazasına hücum edib

    Digər ölkələr
    17:01

    "Real"ın prezidenti Vinisiusu komandada saxlamaq niyyətindədir

    Futbol
    16:58

    Gələn ilin yanvar-fevral aylarında Ağdama 1164 ailə köçürüləcək

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti