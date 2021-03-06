Телеканал France 24 показал репортаж о созидательных работах в Карабахе

Строится кратчайшая автомобильная дорога, соединяющая Физули с городом Шуша

На телеканале France 24 прошел репортаж "Визит в Нагорный Карабах с гидом: разминирование, строительство и коммуникация".

Как сообщает Report, в репортаже повествуется об организации азербайджанским правительством поездке десятков журналистов с гидом на территории, освобожденные во время Второй Карабахской войны.

В поездке принял участие специальный корреспондент телеканала France 24 в нашей стране. Цель поездки заключалась в том, чтобы посредством тура показать намерения государства в развитии региона.

В репортаже говорится, что десятки журналистов были приглашены для ознакомления с созидательными работами, которые проводятся в Физулинском районе, освобожденном во время Второй Карабахской войны. Первым этапом тура, организованного для группы журналистов, была демонстрация разминирования территории. Мадад Мамедов, ответственный за разминирование, коснулся важности освещения в международных СМИ процесса разминирования, отметил, что армяне не предоставили карту заминированных территорий. По его словам, основной проблемой, с которой они сталкиваются при разминировании, - это отказ армян предоставить карту мин. Из-за отсутствия карты территории, свободные от мин, также считаются заминированными, а разминирование требует много времени.

Кроме того, в репортаже также были показаны видеокадры со строительной площадки аэропорта в Физули, который планируется ввести в эксплуатацию к следующей осени, отмечено, что государство выделило на это средства, планируется ввести аэропорт в эксплуатацию к следующей осени. Сообщив, что строительство нового аэропорта является решением президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркивается, что аэропорт внесет значительный вклад в развитие туристического и логистического потенциала региона.

Было отмечено, что строится автомобильная дорога, соединяющая аэропорт с другими освобожденными районами. Сообщается, что это строительство проводят азербайджанские и турецкие компании. В то же время подчеркнуто, что строится кратчайшая автомобильная дорога, соединяющая Физули с городом Шуша, расположенным в центре Карабаха.