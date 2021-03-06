О нас
Report Georgia
Аудио новости

Телеканал France 24 показал репортаж о созидательных работах в Карабахе

Телеканал France 24 показал репортаж о созидательных работах в Карабахе Строится кратчайшая автомобильная дорога, соединяющая Физули с городом Шуша
Медиа
6 марта 2021 г. 13:40
Телеканал France 24 показал репортаж о созидательных работах в Карабахе

На телеканале France 24 прошел репортаж "Визит в Нагорный Карабах с гидом: разминирование, строительство и коммуникация".

Как сообщает Report, в репортаже повествуется об организации азербайджанским правительством поездке десятков журналистов с гидом на территории, освобожденные во время Второй Карабахской войны.

В поездке принял участие специальный корреспондент телеканала France 24 в нашей стране. Цель поездки заключалась в том, чтобы посредством тура показать намерения государства в развитии региона.

В репортаже говорится, что десятки журналистов были приглашены для ознакомления с созидательными работами, которые проводятся в Физулинском районе, освобожденном во время Второй Карабахской войны. Первым этапом тура, организованного для группы журналистов, была демонстрация разминирования территории. Мадад Мамедов, ответственный за разминирование, коснулся важности освещения в международных СМИ процесса разминирования, отметил, что армяне не предоставили карту заминированных территорий. По его словам, основной проблемой, с которой они сталкиваются при разминировании, - это отказ армян предоставить карту мин. Из-за отсутствия карты территории, свободные от мин, также считаются заминированными, а разминирование требует много времени.

Кроме того, в репортаже также были показаны видеокадры со строительной площадки аэропорта в Физули, который планируется ввести в эксплуатацию к следующей осени, отмечено, что государство выделило на это средства, планируется ввести аэропорт в эксплуатацию к следующей осени. Сообщив, что строительство нового аэропорта является решением президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркивается, что аэропорт внесет значительный вклад в развитие туристического и логистического потенциала региона.

Было отмечено, что строится автомобильная дорога, соединяющая аэропорт с другими освобожденными районами. Сообщается, что это строительство проводят азербайджанские и турецкие компании. В то же время подчеркнуто, что строится кратчайшая автомобильная дорога, соединяющая Физули с городом Шуша, расположенным в центре Карабаха.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Фото“France 24” Qarabağda aparılan quruculuq işlərinə dair reportaj yayımlayıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
Назначен новый заместитель председателя Госкомитета
23 февраля 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi