Сотрудник медиа-института "Аль-Джазиры": Мы гордимся участием в форуме в Шуше

"Мы рады, что участвуем в медиа-форуме в городе Шуше, вызывающем чувство гордости".

"Мы рады, что участвуем в медиа-форуме в городе Шуша, вызывающем чувство гордости".

Как передает сотрудник Report, об этом сказал менеджер по обучению медиа-института "Аль-Джазиры" Мохаммад Талал Абдулкарим во время своего выступления на Международном медиа-форуме в Шуше.

"Мы должны сделать так, чтобы СМИ были структурой, которой все доверяют. С этой точки зрения, ответственность лежит на всех нас. Журналисты - это те, кто пишут историю. Это на 100% правда", - сказал он.

Подчеркнув, что во время своего визита в Баку он встретил в музее газеты, изданные за последние 150 лет, представитель "Аль-Джазиры" отметил, что главная причина, по которой эти издания сохранились до наших дней, - их правдивость и востребованность.