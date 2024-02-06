Состоялась встреча руководства MEDİA и Аудиовизуального совета с представителями медиаорганов Марокко

Состоялась встреча руководства Агентства развития медиа (MEDİA) и Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики с представителями влиятельных медиаорганов Марокко, находящимися с визитом в нашей стране.

Состоялась встреча руководства Агентства развития медиа (MEDİA) и Аудиовизуального совета Азербайджанской Республики с представителями влиятельных медиаорганов Марокко, находящимися с визитом в нашей стране.

Как передает Report, выступая на встрече, исполнительный директор Агентства развития медиа Ахмед Исмаилов подробно остановился на сути реформ, осуществляемых в области медиа в нашей стране в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики "Об углублении реформ в области медиа в Азербайджанской Республике" от 12 января 2021 года, целях Закона "О медиа", многосторонних и комплексных мерах принимаемых для усиления экономической независимости субъектов медиа, повышения профессионализма, ответственности журналистов, и медиаграмотности общества. Ахмед Исмаилов подчеркнул важность организации взаимных визитов для расширения двустороннего сотрудничества и активного осуществления обмена информацией.

Председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров довел до внимания гостей информацию о субъектах аудиовизуальных медиа, осуществляющих деятельность в Азербайджане, вещании рекламных материалов на телевидении, функционировании системы рейтингового измерения.

Марокканские журналисты поблагодарили за организацию встречи, коснулись вопросов налаживания плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, необходимости эффективного обмена информацией в области медиа.

На встрече состоялся обмен мнениями и по другим темам, представляющим взаимный интерес.