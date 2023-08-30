СМИ Беларуси: Как Азербайджан восстанавливает свои освобожденные от оккупации земли

В белорусской общественно-политической газете "Беларусь сегодня" был опубликован репортаж, отражающий реализацию Азербайджаном обширных послевоенных проектов на освобожденных территориях, Report представляет читателям данный репортаж:

В белорусском издании "Беларусь сегодня" опубликован репортаж, где рассказывается об осуществляемых Азербайджаном масштабных проектах по восстановлению освобожденных территорий. Report представляет читателям данный репортаж.

Скоростные трассы, аэропорты, умные поселки, зеленая энергетика — Азербайджанская Республика на территории Карабаха не просто активно реализует программу "Большое возвращение", а стремится сделать из региона самую передовую часть страны. Журналисты "Беларусь сегодня" посетили эти районы, чтобы увидеть, как осуществляется один из самых масштабных на сегодняшний день послевоенных проектов.

Шуша. Город над бездной

Путь от Физули до города Шуша занимает около часа. Авто петляет по горному серпантину, поднимаясь все выше и выше, пока не достигает отметки в 1368 метров над уровнем моря. Город расположен на скале, в предгорьях Карабахского хребта. В Шуше мы знакомимся с руководителем отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению одного из городских управлений Самаей Мамедовой. Она перебралась в эту часть страны, чтобы внести свой вклад в восстановление региона:

"Шуша - это моя любовь. Словами передать это чувство сложно. Когда мне нужно уехать из города, я каждый раз начинаю грустить, как будто оставляю здесь что-то очень важное", - сказала она.

Самая Мамедова рассказывает о каждом из важнейших исторических зданий города: "Шуша для Азербайджана - место особое. Его называют духовным центром страны, здесь жили известные культурные деятели Азербайджана. В их числе знаменитый поэт и государственный деятель Молла Панах Вагиф. Его мавзолей, построенный в 1980‑е годы по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева, был разрушен в ходе военных действий. Однако сегодня он бережно восстановлен благодаря личной инициативе Ильхама Алиева. Открытие обновленного мемориала состоялось при непосредственном участии главы азербайджанского государства"

Недалеко от мавзолея расположено еще одно место, без которого невозможно представить Шушу, - Джидыр Дюзю. Это пустое пространство в виде луга, расположенное на окраине города, имеет сакральное значение для всех азербайджанцев. От вида на скалистые Карабахские горы, который открывается на этом месте, захватывает дух. Когда-то здесь проходили скачки. После шли ожесточенные бои. Сегодня сюда приходят в поиске ответов на внутренние вопросы. На этом месте время как будто замирает: звуки не долетают, оставляя все человеческие проблемы где-то вовне. Самая Мамедова рассказывает, что сегодня местные жители имеют возможность прийти сюда, чтобы помедитировать в тишине либо принять участие в городских мероприятиях.



Во время поездки по строящемуся населенному пункту представитель городской администрации особо подчеркивает, что восстановление Шуши идет с учетом исторической значимости города:

"Здесь будет новая школа на 960 учеников, вот там строится больница, отреставрирована мечеть. К концу года ожидаем первых переселенцев. В данный момент государство строит 23 дома на 450 квартир для коренных шушинцев, которые были вынуждены уехать. В результате первого этапа переселения мы ожидаем 1500 жителей", рассказывает С. Мамедова.

Она отмечает, что по плану застройки в Шуше дома могут быть только до 5 этажей и исключительно отменного качества: "- Работы, которые производятся в Карабахском регионе, находятся под контролем нашего Президента. И все - от архитектурных проектов до использованных материалов - на самом высоком уровне"

Лачын. Мечта, которая сбылась

Я родился здесь и должен был вернуться сюда, жил ради этого дня, - с Рауфом Шахсуваровым мы беседуем, стоя на шумном перекрестке в центре города Лачын. В этом населенном пункте, расположенном в горной местности на границе с Арменией, сегодня также активно ведутся строительные работы. Местный житель рассказывает, что принимал участие в двух азербайджанских войнах, но вернулся в родной город, чтобы отдать долг Лачыну как актер и как режиссер: "С моей профессией я могу жить в любой части Азербайджана, но для меня самое лучшее место там, где я родился".

76‑летний Вагид Лачылы, видя, как мы беседуем, перекрикивая шум грузовиков, с широкой улыбкой также спешит поделиться своим счастьем. Звучат слова благодарности Президенту Азербайджана и признания о том, как важно касаться ногами родной земли.



Каково это - вернуться в родной город после 30 лет жизни в качестве беженца? Об этом мы беседуем с Октаем Мамедовым, представителем городской администрации Лачина. Он вспоминает, как в 1992 году ему пришлось покинуть дом. Собрал детей, жену, самое необходимое и на машине выехал из города. В Лачыне осталось в буквальном смысле все нажитое. А дальше было тяжело. Но Октай Мамедов не сдавался. Глядя на армуду-стакан с чаем, который стоит перед ним на столе, он говорит, что все беженцы из Лачына верили, что тот день, когда они воссоединятся в родном городе, обязательно придет: "Бывшие жители Лачына сейчас проживают в 42 азербайджанских городах, это 3840 семей. В Лачын уже вернулись 223 семьи — 793 человека".

После третьего стакана чая узнаем, что сегодня в город вернутся еще 24 семьи беженцев. Специально по этому поводу местная администрация организовала торжественный ужин с вручением ключей от новых домов, построенных за счет государства, а также театрализованное представление. Во время нашего разговора на городской площади с потрясающим видом на горы Октай Мамедов не отрываясь смотрит на дорогу: вот-вот должна появиться колонна автобусов.

Новых жителей здесь очень ждут. Хотя новыми их и не назовешь: несмотря на 30 лет разлуки они по-прежнему близки. Стороннему наблюдателю сложно было сдержать эмоции, видя, с какой теплотой бывшие соседи встречали друг друга. Выходящие из автобуса переселенцы со слезами на глазах обнимали тех, кто уже успел переехать в Лачын, спешили сфотографироваться друг с другом, обменяться новостями. В город прибыли как непосредственно те, кто был вынужден уехать с началом войны, так и их дети и даже внуки.

77‑летняя Фируза Хасанова как раз из тех, кто помнит город до войны. Она медленно идет от автобуса до шатра, где запланирован городской ужин. Но в каждом ее шаге чувствуется уверенность. Женщина устала после жаркого (+38 в тени) 10‑часового пути по бездорожью, однако спешит поделиться своей радостью с журналистами: "Мы счастливы вернуться домой, на эту землю. Мечтали об этом всю жизнь. Нам очень нужен этот мир".

Лачынский вечер встречи переселенцев идет плавно и размеренно. Под аплодисменты соседей главы семьи выходят к представителям администрации, чтобы получить ключи от своего нового дома. И это был тот момент, когда даже прошедшие и повидавшие многое азербайджанские мужчины еле-еле сдерживали слезы радости. Вместе с ключами каждый житель получил специальную памятку от АНАМы. Разминирование региона продолжается, безопасность — прежде всего.

Зангилан. Умная деревня

Согласно планам азербайджанского правительства, Карабах должен стать зоной зеленой энергетики и передовых технологий. Чтобы увидеть, как это реализуется на практике, мы посетили одну из деревень Зангеланского района. Предполагается, что этот регион станет центром инноваций в области сельского хозяйства. Одно из нововведений — установка оросительных систем на полях и огородах на окраине села. Также там установлены станции для контроля сельхозвредителей. Уникальность поселения в том, что для его жизнеобеспечения будет использоваться солнечная энергия, ветроэнергетика и гидростанции.



Села Агалы-I, II и III Зангеланского района построены по системе smart. И это не то же самое, что, к примеру, умный дом. Как поясняет Зака Гулуев, сотрудник спецпредставительства Президента Азербайджана в Зангелане, Губадлы и Джабраиле, эта концепция подразумевает обеспечение современного качества жизни людей за счет применения инновационных технологий, используя все собственные ресурсы населенного пункта.

С первого взгляда проект деревни очень напоминает белорусский агрогородок, только с азербайджанским колоритом.

"Здесь уже построено 200 домов, 86 семей переехали. На каждом доме - солнечные панели. Есть школа, детский сад. Планы - расширять поселок и дальше", — рассказывает З. Гулуев.

В одной из таких умных деревень мы познакомились с Рахилей Алмурадовой. До войны ее работа заключалась в обеспечении телефонной связи: "Это было прекрасное время. Мы жили тут очень счастливо. Но потом началась война".

Женщина рассказывает, что тогда ей было 35 лет. Семье пришлось пересечь реку Араз, чтобы попасть в Иран, а оттуда снова перебраться в Азербайджан. Дети были спасены. Однако на войне погиб ее брат, который пошел воевать в качестве добровольца. Его портрет висит в доме на самом видном месте. И даже спустя 30 лет семья Рахили не знает, что именно произошло с их родственником.

Сегодня в новом доме она живет вместе с дочкой и внуками. И хотя деревня smart, Рахиля на своем участке использует старые, добрые методы выращивания овощей и фруктов. Женщина с гордостью показывает нам свой огород. И он действительно заслуживает уважения: аккуратные грядки, на которых чего только не найти - от огромного количества цветов до огурцов и арбузов. В доме, куда нас приглашают на обязательный армуду-стакан чая, десятки банок, бережно закатанных на зиму.

На прощание Рахиля вручает пакет с овощами со своего огорода, просит сфотографироваться вместе и прислать ей фотографию. А затем обнимает и повторяет снова: "Хотим, чтобы был мир и чтобы война больше никогда не повторилась".

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиев сказал: "Ожидаем, что Беларусь также внесет свой вклад в восстановление территорий Карабаха. Азербайджану интересен опыт строительства белорусских агрогородков. Он востребован при возведении деревень в Карабахе".