    СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университета

    Медиа
    • 06 ноября, 2025
    • 16:41
    СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университета

    В рамках пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили новый кампус Ургенчского технологического университета Ранч в городе Ургенч Хорезмской области.

    Как передает корреспондент Report, инвестиции в строительство кампуса составили около $10 млн.

    Новый корпус рассчитан на размещение до 16 тыс. студентов и включает комплекс учебных зданий, лабораторий и общежитие на 400 мест.

    Азербайджанские журналисты ознакомились с инфраструктурой нового кампуса, лекционно-лабораторными помещениями и спортзалом.

    Фото
    Лента новостей