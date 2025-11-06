СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университета

В рамках пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили новый кампус Ургенчского технологического университета Ранч в городе Ургенч Хорезмской области.

Как передает корреспондент Report, инвестиции в строительство кампуса составили около $10 млн.

Новый корпус рассчитан на размещение до 16 тыс. студентов и включает комплекс учебных зданий, лабораторий и общежитие на 400 мест.

Азербайджанские журналисты ознакомились с инфраструктурой нового кампуса, лекционно-лабораторными помещениями и спортзалом.