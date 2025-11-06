СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университета
Медиа
- 06 ноября, 2025
- 16:41
В рамках пресс-тура по Узбекистану представители азербайджанских СМИ посетили новый кампус Ургенчского технологического университета Ранч в городе Ургенч Хорезмской области.
Как передает корреспондент Report, инвестиции в строительство кампуса составили около $10 млн.
Новый корпус рассчитан на размещение до 16 тыс. студентов и включает комплекс учебных зданий, лабораторий и общежитие на 400 мест.
Азербайджанские журналисты ознакомились с инфраструктурой нового кампуса, лекционно-лабораторными помещениями и спортзалом.
Последние новости
17:03
Фото
Азербайджан обсудил с BP совместные проекты по нефтегазу и зеленой энергииЭнергетика
16:57
Антикоррупционный комитет ограничил выезд Сержа Саргсяна из АрменииВ регионе
16:54
AIJA объявила Report лучшим сайтом по освещению сферы спортаИндивидуальные
16:49
Видео
"Азеришыг" обновляет энергоинфраструктуру ЗангиланаЭнергетика
16:46
В естественную среду обитания в Джебраиле выпущены 7 джейрановЭкология
16:41
Фото
СМИ Азербайджана посетили новый кампус Ургенчского технологического университетаМедиа
16:39
Магдалена Гроно: ЕС привержен сотрудничеству с Азербайджаном и АрмениейВнешняя политика
16:35
Изменен порядок проведения инвестиционных операций Госагентства по ОМСФинансы
16:34
Фото
Видео