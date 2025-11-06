İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə 10 milyon dollarlıq kampusu ziyarət ediblər

    Media
    • 06 noyabr, 2025
    • 17:33
    Azərbaycanlı jurnalistlər Ürgəncdə 10 milyon dollarlıq kampusu ziyarət ediblər

    Özbəkistana təşkil olunmuş mediatur çərçivəsində Azərbaycanın mətbuat nümayəndələri Xarəzm vilayətinin Ürgənc şəhərindəki RANCH Texnologiya Universitetinin yeni kampusunu ziyarət ediblər.

    "Report"un müxbiri xəbər verir ki, kampusun inşasına təxminən 10 milyon dollar sərmayə qoyulub.

    Yeni korpus 16 min tələbənin yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub və tədris binaları kompleksini, laboratoriyaları və 400 nəfərlik yataqxananı əhatə edir.

    Azərbaycanlı jurnalistlər yeni kampusun infrastrukturu, mühazirə-laboratoriya otaqları və idman zalı ilə tanış olublar.

