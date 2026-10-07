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    Съезд журналистов Азербайджана перенесен на 16 октября

    Медиа
    • 07 октября, 2026
    • 13:17
    Съезд журналистов Азербайджана перенесен на 16 октября

    Дата проведения съезда журналистов Азербайджана перенесена с 15 октября на 16 октября, что обусловлено необходимостью более эффективного проведения подготовки к мероприятию.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Организационного комитета по подготовке IX съезда журналистов Азербайджана.

    В сообщении содержится призыв Оргкомитета к члена Совета прессы ускорить процесс выдвижения делегатов на съезд и кандидатов в Правление Совета.

    Отметим, что процесс выдвижения делегатов и кандидатов завершится 12 октября.

    Съезд начнет свою работу 16 октября в 09:00.

    Съезд журналистов
    Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayının vaxtı dəyişdirilib
    Congress of Azerbaijani journalists rescheduled for October 16
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