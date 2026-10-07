Съезд журналистов Азербайджана перенесен на 16 октября

Дата проведения съезда журналистов Азербайджана перенесена с 15 октября на 16 октября, что обусловлено необходимостью более эффективного проведения подготовки к мероприятию.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Организационного комитета по подготовке IX съезда журналистов Азербайджана.

В сообщении содержится призыв Оргкомитета к члена Совета прессы ускорить процесс выдвижения делегатов на съезд и кандидатов в Правление Совета.

Отметим, что процесс выдвижения делегатов и кандидатов завершится 12 октября.

Съезд начнет свою работу 16 октября в 09:00.