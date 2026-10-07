Съезд журналистов Азербайджана перенесен на 16 октября
Медиа
- 07 октября, 2026
- 13:17
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Дата проведения съезда журналистов Азербайджана перенесена с 15 октября на 16 октября, что обусловлено необходимостью более эффективного проведения подготовки к мероприятию.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Организационного комитета по подготовке IX съезда журналистов Азербайджана.
В сообщении содержится призыв Оргкомитета к члена Совета прессы ускорить процесс выдвижения делегатов на съезд и кандидатов в Правление Совета.
Отметим, что процесс выдвижения делегатов и кандидатов завершится 12 октября.
Съезд начнет свою работу 16 октября в 09:00.
Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayının vaxtı dəyişdirilib
Congress of Azerbaijani journalists rescheduled for October 16
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