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    Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayının vaxtı dəyişdirilib

    Media
    • 07 oktyabr, 2026
    • 12:48
    Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayının vaxtı dəyişdirilib

    Azərbaycan jurnalistlərinin qurultayının vaxtı dəyişdirilib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayına hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin məlumatında deyilir.

    Məlumatda bildirilir ki, təşkilat komitəsi tədbirin keçirilmə tarixinin oktyabrın 15-dən oktyabrın 16-na dəyişdirilməsinə qərar verib ki, bu da hazırlıq işlərinin daha səmərəli şəkildə aparılması zərurətindən irəli gəlir.

    "Təşkilat Komitəsi Mətbuat Şurasına üzv təşkilatlara qurultaya nümayəndələrin və Şuranın İdarə Heyətinə namizədlərin verilməsi prosesini sürətləndirməyə, bunun üçün MŞ-nin "presscouncil.az" veb-saytındakı "Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayı" bölməsində yerləşdirilmiş təlimatı yerinə yetirməyə (anketləri dolduraraq şəxsən Mətbuat Şurasına çatdırmaq və ya info@presscouncil.az elektron ünvanına göndərmək) çağırır".

    Qeyd edək ki, nümayəndələrin və namizədlərin verilməsi prosesi oktyabrın 12-də başa çatacaq.

    Qurultay oktyabrın 16-da saat 09.00-da öz işinə başlayacaq.

    Mətbuat Şurası Azərbaycan jurnalistlərinin IX qurultayı
    Съезд журналистов Азербайджана перенесен на 16 октября
    Congress of Azerbaijani journalists rescheduled for October 16
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