Сегодня Oxu.Az исполняется 8 лет

Сегодня новостному порталу Oxu.Az исполняется 8 лет.

Сегодня новостному порталу Oxu.Az исполняется 8 лет.

Как передает Report, основной веб-ресурс сайта www.oxu.az начал функционировать 1 июля 2013 года.

Портал, собравший за короткий период большую читательскую аудиторию, в течение дня сообщает читателям о важных событиях в политической, экономической, общественной, спортивной, культурной сферах страны и мира.

На странице также представлены аналитические материалы о процессах в стране и в мире. Работающий 24 часа сайт ежедневно выпускает 300-350 новостей на азербайджанском и русском языках.

Команда сайта, занимающего по своим показателям ведущую позицию в медиа-сфере, оперативно представляет читателям новые и интересные материалы.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Oxu.Az, желает успехов в работе!