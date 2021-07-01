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Сегодня Oxu.Az исполняется 8 лет

Сегодня Oxu.Az исполняется 8 лет Сегодня новостному порталу Oxu.Az исполняется 8 лет.
Медиа
1 июля 2021 г. 11:36
Сегодня Oxu.Az исполняется 8 лет

Сегодня новостному порталу Oxu.Az исполняется 8 лет.

Как передает Report, основной веб-ресурс сайта www.oxu.az начал функционировать 1 июля 2013 года.

Портал, собравший за короткий период большую читательскую аудиторию, в течение дня сообщает читателям о важных событиях в политической, экономической, общественной, спортивной, культурной сферах страны и мира.

На странице также представлены аналитические материалы о процессах в стране и в мире. Работающий 24 часа сайт ежедневно выпускает 300-350 новостей на азербайджанском и русском языках.

Команда сайта, занимающего по своим показателям ведущую позицию в медиа-сфере, оперативно представляет читателям новые и интересные материалы.

Коллектив Информационного агентства Report поздравляет коллег из Oxu.Az, желает успехов в работе!

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Версия на азербайджанском языке Oxu.Az 8 yaşını qeyd edir - VİDEO

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