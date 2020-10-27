Репорту 6 лет: Увековечиваем победоносные страницы истории Азербайджана

Сегодня исполняется 6 лет со дня начала деятельности информационного агентства Report

Сегодня исполняется 6 лет со дня начала деятельности информационного агентства Report.

Ежегодно в этот день мы информируем наших читателей о достигнутых за год результатах и реализованных проектах. Продолжая добрую традицию, мы решили на сей раз предоставить отчет не за год, а за последний месяц.

Это особенно символично, поскольку нынешняя дата совпадает с месяцем решительного контрнаступления азербайджанской армии, пядь за пядью освобождающей земли, на протяжении долгих лет находившихся под пятой у армян. Команда Report работает круглосуточно, с чувством гордости информируя широкую общественность с каждым новым успехом нашей могучей армии.

Учитывая интерес читателей к новостям в видеоформате, с начала очередной эскалации конфликта Report ежедневно представляет несколько выпусков новостей. Новости в видеоформате также выходят на русском языке, чтобы обеспечить внешнюю аудиторию полноценной информацией.

Корреспонденты и операторы агентства, командированные в различные прифронтовые зоны, готовят репортажи из освобожденных от оккупации сел, работая, что называется, в самой гуще событий, снимая кадры вражеской военной техники, взятой в качестве трофея.

Армяне, терпя на поле боя одно поражение за другим, держат на мушке мирное население Азербайджана. Город Тертер подвергся массированному артиллерийскому обстрелу, как некогда разрушенный фашистами Сталинград. Однако коварные происки врага не сломили дух отважных тертерцев, как и не испугали самоотверженных репортовцев, работающих под шквалом пуль и снарядов.

Террористические акты против жителей Гянджи, совершенные армянами под покровом ночи, когда мирные жители спали в своих домах, раскрывают подлую личину армянских палачей. Ракетные обстрелы с территории Армении положили конец десяткам человеческих жизней. Но и это не сломило храбрых жителей города, не подорвало неиссякаемую волю к победе азербайджанского народа. Об этом наглядно свидетельствует улыбка маленького, но очень отважного Бахтияра, которую запечатлела съемочная группа Report сразу после ракетных обстрелов Гянджи.

Социальные сети, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни, в последние дни пестрят радостными вестями о победе. Report посредством Facebook , Instagram , ВКонтакт е, TikTok , Telegram -канала, Twitter -аккаунта, Yandex zen знакомит читателей с последними сводками с линии фронта.

Информационное агентство Report, оперативно выпускающее в эфир новости на азербайджанском, русском и английском языках, является надежным источником, на который ссылаются авторитетные зарубежные информационные агентства, среди которых стоит упомянуть российские "Ведомости“ , ”РБК“ , ”Эхо Москвы“ , ”Regnum" , "Известия“ , украинские телеканалы , сайты и онлайн-издания .

Поскольку Карабах является ныне "горячей точкой", а вовсе не тлеющим конфликтом, даже СМИ , весьма далекие от региона конфликта, проявляют к нему недюжинный интерес.

Репортажи съемочной группы нашего агентства, на которых запечатлены грубые нарушения Арменией норм международного права, публикуются в том числе на страницах зарубежных СМИ .

Ряд ресурсов, публикующих дебаты и диспуты на ту или иную тему, в качестве достоверного источника приводят материалы Report.

Ныне война разворачивается не только на линии фронта, но и в информационном пространстве. Одним из важных аспектов в этой связи является организация дискуссий по карабахской проблематике за рубежом. Агентство Report вносит свой посильный вклад и в этом направлении. Так, со стороны Report был организован "круглый стол" в пресс-центре информационного агентства “Украинские новости” в Киеве на тему “Война в Карабахе: взгляд из Украины”. В ходе мероприятия украинские политологи, эксперты, историки, деятели культуры поделились своим видением конфликта в Карабахе, обсудили его влияние на международные процессы. Выступившие подчеркнули, что Азербайджан имеет полное право на восстановление территориальной целостности и действует в рамках норм международного права.

В целом, обсуждения в рамках "круглого стола" освещали более 50 новостных сайтов Украины и Турции.

Аналитический отдел информационного агентства Report за минувший месяц подготовил около 100 материалов, охватывающих как политические, экономические, так и иные аспекты военных действий. Еще одним важным моментом является публикация подготовленных аналитических статей в зарубежных СМИ .

Вести о завоеванных победах, о которых грезили азербайджанцы на протяжении без малого 30 лет, ныне вызывают слезы радости на глазах людей, насильственно изгнанных из родных очагов, среди которых есть и сотрудники нашего агентства.

Рядовые граждане спешат в редакцию Report, чтобы поделиться переполняющим их чувством радости победы.

Победы на фронте, где ведутся ожесточенные бои с армянскими оккупантами, важны равно так же, как и успехи в тылу - против невидимого врага - коронавируса. Report эффективно работает и на этом поприще, просвещая население. Только за последний месяц на Report.az было опубликовано более 500 новостей, комментариев, отзывов и других мультимедийных материалов о коронавирусе.