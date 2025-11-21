Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8

    • 21 ноября, 2025
    • 16:20
    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8.

    Как передает Report, документ был принят в рамках медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    В декларации участники выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за лидерство и вклад в укрепление D-8, а также отметили активное участие всех государств-членов, в частности, министерств информации, национальных медиаорганов и агентств.

    Документ закрепляет обязательство усиливать медиасотрудничество между странами D-8 для продвижения взаимопонимания, региональной солидарности и совместных целей развития.

    Среди ключевых положений декларации: институционализация Медиафорума D-8 как ежегодной платформы с ротационным принципом проведения; скорейшее открытие Центра медиамастерства D-8 в Азербайджане для обучения, исследований, цифрового развития и координации коммуникационных инициатив; развитие программ обмена, мастер-классов и профессиональных стажировок для укрепления кадрового потенциала стран D-8; расширение сотрудничества национальных медиа, информационных агентств и общественных вещателей; создание цифровых платформ для совместного производства контента; борьба с дезинформацией и пропагандой ненависти с использованием общих механизмов фактчекинга; укрепление международного сотрудничества с медиасубъектами и исследовательскими центрами для повышения устойчивости к цифровым рискам.

    Текст декларации зачитал главный редактор AnewZ Гай Шон.

    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

