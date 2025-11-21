Принята Бакинская декларация по расширению медиасотрудничества стран D-8

Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8.

Как передает Report, документ был принят в рамках медиафорума D-8 на тему "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

В декларации участники выразили признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за лидерство и вклад в укрепление D-8, а также отметили активное участие всех государств-членов, в частности, министерств информации, национальных медиаорганов и агентств.

Документ закрепляет обязательство усиливать медиасотрудничество между странами D-8 для продвижения взаимопонимания, региональной солидарности и совместных целей развития.

Среди ключевых положений декларации: институционализация Медиафорума D-8 как ежегодной платформы с ротационным принципом проведения; скорейшее открытие Центра медиамастерства D-8 в Азербайджане для обучения, исследований, цифрового развития и координации коммуникационных инициатив; развитие программ обмена, мастер-классов и профессиональных стажировок для укрепления кадрового потенциала стран D-8; расширение сотрудничества национальных медиа, информационных агентств и общественных вещателей; создание цифровых платформ для совместного производства контента; борьба с дезинформацией и пропагандой ненависти с использованием общих механизмов фактчекинга; укрепление международного сотрудничества с медиасубъектами и исследовательскими центрами для повышения устойчивости к цифровым рискам.

Текст декларации зачитал главный редактор AnewZ Гай Шон.