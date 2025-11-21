İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    • 21 noyabr, 2025
    • 16:25
    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib

    D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul olunub.

    "Report"un məlumatına görə, sənəd Bakıda "Dialoqun, əməkdaşlığın və regional həmrəyliyin təşviq edilməsi" mövzusunda keçirilən D-8 Media Forumu çərçivəsində qəbul edilib.

    Xəbər yenilənir

    Принята Бакинская декларация по расширению сотрудничества в сфере СМИ стран D-8

