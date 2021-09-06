При участии журналистов состоялись обсуждения законопроекта "О медиа"

В Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDIA) прошли обсуждения законопроекта "О медиа".

В Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDIA) прошли обсуждения законопроекта "О медиа".

Как сообщили Report в агентстве, в обсуждениях приняли участие руководство и сотрудники ведомства, а также члены Объединения парламентских журналистов.

Исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов проинформировал гостей о направлениях деятельности возглавляемой им структуры и реализации стоящих перед агентством задач.

Он рассказал о значимости обсуждения законопроекта "О медиа" и подчеркнул, что в этом контексте мнения опытных журналистов могут быть полезными.

Затем директор правового департамента агентства Раксана Каримова презентовала законопроект. После презентации участники встречи продолжили его обсуждение.