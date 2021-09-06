О нас
Report Georgia
Аудио новости

При участии журналистов состоялись обсуждения законопроекта "О медиа"

При участии журналистов состоялись обсуждения законопроекта "О медиа" В Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDIA) прошли обсуждения законопроекта "О медиа".
Медиа
6 сентября 2021 г. 20:08
При участии журналистов состоялись обсуждения законопроекта О медиа

В Агентстве развития медиа Азербайджана (MEDIA) прошли обсуждения законопроекта "О медиа".

Как сообщили Report в агентстве, в обсуждениях приняли участие руководство и сотрудники ведомства, а также члены Объединения парламентских журналистов.

Исполнительный директор MEDIA Ахмед Исмаилов проинформировал гостей о направлениях деятельности возглавляемой им структуры и реализации стоящих перед агентством задач.

Он рассказал о значимости обсуждения законопроекта "О медиа" и подчеркнул, что в этом контексте мнения опытных журналистов могут быть полезными.

Затем директор правового департамента агентства Раксана Каримова презентовала законопроект. После презентации участники встречи продолжили его обсуждение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоDraft law "On Media" discussed 
Версия на азербайджанском языке Фото“Media haqqında” qanun layihəsinin müzakirəsi keçirilib

Самое важное

Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
6 сентября 2021 г. 17:33
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi