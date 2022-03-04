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При поддержке PASHA Holding состоится фестиваль устойчивого развития  Woman Bazaar

При поддержке PASHA Holding состоится фестиваль устойчивого развития  Woman Bazaar При поддержке PASHA Holding социальная платформа Gender Hub Azerbaijan организовывает фестиваль устойчивого развития “Woman Bazaar”
Медиа
4 марта 2022 г. 13:50
При поддержке PASHA Holding состоится фестиваль устойчивого развития  Woman Bazaar

При поддержке PASHA Holding социальная платформа Gender Hub Azerbaijan организовывает фестиваль устойчивого развития “Woman Bazaar”.

Как сообщает Report, мероприятие состоится 5-6 марта в Баку.

Международный женский день 2022 года подчеркивает роль инновационных инициатив в процессе устойчивого развития женщин и девочек, важность их деятельности в борьбе с изменением климата. По этой причине основной целью двухдневного междисциплинарного фестиваля является поддержка женских устойчивых инициатив и предпринимательства, а также расширение механизмов поддержки для улучшения знаний и навыков для обеспечения развития уже существующих бизнесов.

На протяжении фестиваля, помимо продажи продукции женщин-предпринимателей, параллельно пройдут панельные дискуссии, семинары и мастер-классы по регулированию предпринимательской деятельности в законодательстве, деловой этике и доступу к технологиям продаж, брендингу, самообороне и т.д

Фестиваль

Дата: 5, 6 марта

Часы: 14:30 - 22:00

Место проведения: The Orange Grove Baku (Landmark), ул. Низами 90А

Кто может участвовать на фестивале ?

Женщины-предприниматели, которые производят и продают свою продукцию;

Примечание: Участвовать могут женщины-предприниматели из всех регионов Азербайджана. Расходы на проезд, питание и проживание для женщин из регионов покрываются полностью.

Всем, кто хочет поддержать развитие женского предпринимательства в качестве покупателя (простые граждане, представители сообщества, социальной платформы и организации, ориентированной на Цели устойчивого развития и т.д.)

Если вы также хотите облегчить вашему малому бизнесу доступ к новым каналам разработки, свяжитесь с нами и получите свой продукт на фестивале.

Контактный телефон для участия в фестивале в качестве женщины-предпринимателя: 055 283 59 44

Участие бесплатное.

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Версия на английском языке Woman Bazaar festival to be held with support of PASHA Holding 
Версия на азербайджанском языке "PAŞA Holding"in dəstəyi ilə “Woman Bazaar” festivalı keçiriləcək

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