При поддержке PASHA Holding состоится фестиваль устойчивого развития  Woman Bazaar

При поддержке PASHA Holding социальная платформа Gender Hub Azerbaijan организовывает фестиваль устойчивого развития “Woman Bazaar”.
Как сообщает Report, мероприятие состоится 5-6 марта в Баку.
Международный женский день 2022 года подчеркивает роль инновационных инициатив в процессе устойчивого развития женщин и девочек, важность их деятельности в борьбе с изменением климата. По этой причине основной целью двухдневного междисциплинарного фестиваля является поддержка женских устойчивых инициатив и предпринимательства, а также расширение механизмов поддержки для улучшения знаний и навыков для обеспечения развития уже существующих бизнесов.
На протяжении фестиваля, помимо продажи продукции женщин-предпринимателей, параллельно пройдут панельные дискуссии, семинары и мастер-классы по регулированию предпринимательской деятельности в законодательстве, деловой этике и доступу к технологиям продаж, брендингу, самообороне и т.д
Фестиваль
Дата: 5, 6 марта
Часы: 14:30 - 22:00
Место проведения: The Orange Grove Baku (Landmark), ул. Низами 90А
Кто может участвовать на фестивале ?
Женщины-предприниматели, которые производят и продают свою продукцию;
Примечание: Участвовать могут женщины-предприниматели из всех регионов Азербайджана. Расходы на проезд, питание и проживание для женщин из регионов покрываются полностью.
Всем, кто хочет поддержать развитие женского предпринимательства в качестве покупателя (простые граждане, представители сообщества, социальной платформы и организации, ориентированной на Цели устойчивого развития и т.д.)
Если вы также хотите облегчить вашему малому бизнесу доступ к новым каналам разработки, свяжитесь с нами и получите свой продукт на фестивале.
Контактный телефон для участия в фестивале в качестве женщины-предпринимателя: 055 283 59 44
Участие бесплатное.