Азербайджанские журналисты посетили музей-заповедник "Ичан-Кала" в Хиве

Во второй день пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили государственный музей-заповедник "Ичан-Кала".

Как передает корреспондент Report из Хивы, "Ичан-Кала" является первым объектом в Узбекистане, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот уникальный музей под открытым небом объединяет более 50 исторических сооружений - медресе, мечети, минареты, караван-сараи и древние жилые кварталы, сохранившиеся с XVI–XIX веков.

Во время визита представители СМИ осмотрели главные достопримечательности внутреннего города, в том числе дворец Таш-Хаули и крепостные ворота Ота-Дарваза, Джума-мечеть с уникальными деревянными колоннами, медресе и минарет Кальта-Минор.

Представители музей-заповедника отметили, что особое внимание уделяется сохранению исторической аутентичности и продвижению Хивы как одного из важнейших культурных центров Узбекистана, отражающего богатое наследие народов Востока.