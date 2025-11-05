İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar

    Media
    • 05 noyabr, 2025
    • 14:09
    Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar

    Özbəkistana media-turun ikinci günündə Azərbaycanın mətbuat nümayəndələri "İçan-Qala" dövlət muzey-qoruğunu ziyarət ediblər.

    "Report"un Xivəyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, "İçan-Qala" Özbəkistanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilən ilk obyektidir. Bu unikal açıq səma muzeyi XVI-XIX əsrlərdən qorunub saxlanılan 50-dən çox tarixi tikilini - mədrəsələri, məscidləri, minarələri, karvansarayları və qədim yaşayış məhəllələrini birləşdirir.

    Səfər zamanı media nümayəndələri şəhərin əsas görməli yerlərini, o cümlədən Taş-Hovli sarayını və Ota-Darvoza qala qapılarını, unikal taxta sütunları olan Cümə məscidini və Kalta-Minor minarəsini gəziblər.

    Muzey-qoruğun nümayəndələri qeyd ediblər ki, tarixi autentikliyin qorunmasına və Xivənin Şərq xalqlarının zəngin irsini əks etdirən ən vacib mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi təşviqinə xüsusi diqqət yetirilir.

