Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar
- 05 noyabr, 2025
- 14:09
Özbəkistana media-turun ikinci günündə Azərbaycanın mətbuat nümayəndələri "İçan-Qala" dövlət muzey-qoruğunu ziyarət ediblər.
"Report"un Xivəyə ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, "İçan-Qala" Özbəkistanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilən ilk obyektidir. Bu unikal açıq səma muzeyi XVI-XIX əsrlərdən qorunub saxlanılan 50-dən çox tarixi tikilini - mədrəsələri, məscidləri, minarələri, karvansarayları və qədim yaşayış məhəllələrini birləşdirir.
Səfər zamanı media nümayəndələri şəhərin əsas görməli yerlərini, o cümlədən Taş-Hovli sarayını və Ota-Darvoza qala qapılarını, unikal taxta sütunları olan Cümə məscidini və Kalta-Minor minarəsini gəziblər.
Muzey-qoruğun nümayəndələri qeyd ediblər ki, tarixi autentikliyin qorunmasına və Xivənin Şərq xalqlarının zəngin irsini əks etdirən ən vacib mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi təşviqinə xüsusi diqqət yetirilir.