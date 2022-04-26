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Представитель ОБСЕ: Конструктивно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере медиа

Представитель ОБСЕ: Конструктивно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере медиа Азербайджан и ОБСЕ конструктивно сотрудничают в сфере медиа.
Медиа
26 апреля 2022 г. 16:52
Представитель ОБСЕ: Конструктивно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере медиа
Тереза Рибейро

Азербайджан и ОБСЕ конструктивно сотрудничают в сфере медиа.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященного росту дезинформации и ее влиянии на медиа-ландшафт.

По словам Рибейро, ее офис готов поддерживать Азербайджан в вопросе развития свободы медиа.

Говоря о проблеме роста дезинформации в современном мире, представитель ОБСЕ отметила, что дезинформация является угрозой для общества, может повредить доверие и даже повлиять на отношения между странами.

"Сегодня, благодаря современным технологиям все имеют быстрый доступ к информации. Люди верят тому, что видят везде в соцсетях, далее передают другим, таким образом увеличивая число дезинформаций. Аудитория склонна доверять тому, что видит в соцсетях. Таким образом дезинформация уничтожает доверие в хорошего журналиста, а также может вызвать атаки на них", - отметила Рибейро.

Она призвала к борьбе с дезинформацией, в этой связи особо подчеркнув важность свободы СМИ и недопустимость цензуры, которая ограничивает работу медиа.

По ее словам, правовая база должна защищать деятельность журналистов, таким образом позволяя им быть свободными.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT nümayəndəsi: “Media sahəsində Azərbaycanla konstruktiv əməkdaşlıq edirik”

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