Представитель ОБСЕ: Конструктивно сотрудничаем с Азербайджаном в сфере медиа

Азербайджан и ОБСЕ конструктивно сотрудничают в сфере медиа.

Азербайджан и ОБСЕ конструктивно сотрудничают в сфере медиа.

Как сообщает Report, об этом заявила представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященного росту дезинформации и ее влиянии на медиа-ландшафт.

По словам Рибейро, ее офис готов поддерживать Азербайджан в вопросе развития свободы медиа.

Говоря о проблеме роста дезинформации в современном мире, представитель ОБСЕ отметила, что дезинформация является угрозой для общества, может повредить доверие и даже повлиять на отношения между странами.

"Сегодня, благодаря современным технологиям все имеют быстрый доступ к информации. Люди верят тому, что видят везде в соцсетях, далее передают другим, таким образом увеличивая число дезинформаций. Аудитория склонна доверять тому, что видит в соцсетях. Таким образом дезинформация уничтожает доверие в хорошего журналиста, а также может вызвать атаки на них", - отметила Рибейро.

Она призвала к борьбе с дезинформацией, в этой связи особо подчеркнув важность свободы СМИ и недопустимость цензуры, которая ограничивает работу медиа.

По ее словам, правовая база должна защищать деятельность журналистов, таким образом позволяя им быть свободными.