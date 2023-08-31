Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук

13:27

Интервью председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко восточноевропейскому бюро Report.

- Как вы оцениваете работу СМИ в условиях войны, которую Россия ведет в Украине более полутора лет?

- Конечно, информационный фронт очень важен. Потому что мы видим, что информация – это объективный инструмент, который помогает украинцам противостоять оккупантам и защищаться от них. С другой стороны, мы видим, что информационная, то есть пропагандистская составляющая для России является элементом военной кампании. Мы видим, что это происходит в Украине, на Кавказе и в других местах. Россия ведет пропаганду по оккупации территорий других стран. Мы достаточно открыты в информационной сфере, и, соответственно, журналисты освещают нынешние военные преступления России. Именно благодаря этому мы обретаем большую солидарность. Конечно, в Украине есть и трудности для журналистов. Один из них – вопрос безопасности, ведь почти каждый из них сегодня – военный журналист, который подвергает себя риску. Вот почему мы хотим защитить их бронежилетами, касками и аптечками.

Журналистам должны быть созданы более безопасные условия работы. С этой целью мы также проводим семинары и тренинги. Мы знаем, что журналистам очень тяжело из-за экономического кризиса. Война разрушила рекламный рынок, доходы населения. Для журналистов это экономический застой. Другими словами, журналисты делают хорошую работу, освещают и снимают, но им нужна экономическая поддержка для стабильности СМИ и для того, чтобы люди получали информацию.

- Сколько редакций прекратило свою деятельность в Украине из-за перечисленных трудностей во время войны?

- Около трети редакций были закрыты. Это произошло из-за вторжения, войны, экономических факторов. Большинство из них находятся в регионах. Уменьшилось и количество людей, работающих в СМИ. Сотни журналистов бросили работу, чтобы пойти добровольцами на фронт. Хочу отметить еще один печальный факт – есть погибшие журналисты.

- Сколько журналистов погибло в Украине с начала войны?

- К сожалению, погибли более 70 сотрудников СМИ и журналистов, в том числе в Крыму при исполнении своего профессионального долга погибли 15 журналистов. Также среди погибших в Мариуполе были журналисты, мобилизованные в ряды Вооруженных Сил Украины. Если бы не эта ненавистная война, эти журналисты и работники СМИ продолжали бы жить и работать.

- 70 погибших - это только украинские журналисты?

- Нет, среди них есть и иностранные журналисты: представители СМИ из Литвы, США, Франции, Великобритании также погибли в Украине. Мы выражаем соболезнования семьям погибших.

- Многие представители мировой прессы, в том числе и мы, с первого дня войны стараются показать реальную ситуацию. Как вы оцениваете условия, созданные в вашей стране для иностранных журналистов?

- Естественно, что сегодня украинское правительство, Вооруженные силы пытаются облегчить деятельность журналистов, работающих на войне. Потому что Украина получает большую поддержку и солидарность путем освещения реалий в международных СМИ. Как подчеркнула лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, именно после того, как зверства в Буче и Ирпене были освещены в международных СМИ, наступил серьезный поворотный момент в разоблачении российского зла. В Украине работают десятки тысяч журналистов. Конечно, есть трудности. При этом сами журналисты не жалуются на запреты, преследования. Естественно, спецслужбы проверяют, может кто-то из них не является работником СМИ и имеет связи с Россией. Кстати, мы рады, что в Украине работает журналист из Азербайджана, а это значит, что есть постоянное бюро, представительство, которое напрямую информирует азербайджанскую аудиторию о важных событиях.

- Несколько дней назад замминистра обороны Анна Маляр утверждала, что после того, как на южном направлении иностранная пресса (это, видимо, были журналисты из США - авт.) сделала и опубликовала снимки, противник воспользовался этими снимками и нанес удар по бригаде украинской армии. Вслед за этим распространилась новость о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный вводит ограничения на поездки иностранных журналистов в прифронтовую зону. Как вы думаете, действительно ли виноваты в этом журналисты?

- Хочу подчеркнуть, что эта новость действительно вызвала много вопросов, в то же время Национальный союз журналистов Украины подготовил запрос в Генштаб. В течение 3 дней после запроса ситуация разрешилась, и было официально сообщено, что стандартная работа сотрудников прессы, стандартная процедура въезда в эти районы возобновляются.

- Может ли быть, что на местах недостаточно профессионально организуют работу? Потому что иностранные корреспонденты, которые приезжают в Украину, - журналисты с достаточным опытом освещения войн и конфликтов.

- Этот же вопрос актуален в настоящее время и в сети пресс-служб Украины. Союз журналистов поддерживает связь с пресс-секретарями, с Вооруженными Силами Украины. Для лучшей организации мы хотим проводить тренинги, в которых журналисты будут участвовать вместе с пресс-секретарями. Мы хотим, чтобы журналисты выглядели не как угроза, а как профессионалы, которые хотят донести правду до своей аудитории.

- Кстати, в последнее время в Киеве мы стали свидетелями недовольства иностранных журналистов некоторыми местными чиновниками в связи с ограничениями в их отношении. Учитывая, что свобода слова и права являются основными критериями, а нынешняя война также идет за свободную Украину, каковы могут быть последствия таких обстоятельств? Что предлагает возглавляемый вами Союз в связи с этим?

- Национальный союз журналистов Украины намерен организовать взаимные встречи. Нам нужны чиновники, способные понять журналистов. Нельзя ограничивать информацию, давать интервью, информацию одной группе и не давать другой. Мы готовы пригласить официальных лиц на нашу платформу, чтобы понять стандарты и получить отзывы от журналистского сообщества. Если мы не будем критиковать недостатки, то мы не сможем быть страной, которая сейчас борется на фронте.