О нас

Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук

Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук 13:27
Медиа
31 августа 2023 г. 13:58
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук

Интервью председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко восточноевропейскому бюро Report.

- Как вы оцениваете работу СМИ в условиях войны, которую Россия ведет в Украине более полутора лет?

- Конечно, информационный фронт очень важен. Потому что мы видим, что информация – это объективный инструмент, который помогает украинцам противостоять оккупантам и защищаться от них. С другой стороны, мы видим, что информационная, то есть пропагандистская составляющая для России является элементом военной кампании. Мы видим, что это происходит в Украине, на Кавказе и в других местах. Россия ведет пропаганду по оккупации территорий других стран. Мы достаточно открыты в информационной сфере, и, соответственно, журналисты освещают нынешние военные преступления России. Именно благодаря этому мы обретаем большую солидарность. Конечно, в Украине есть и трудности для журналистов. Один из них – вопрос безопасности, ведь почти каждый из них сегодня – военный журналист, который подвергает себя риску. Вот почему мы хотим защитить их бронежилетами, касками и аптечками.

Журналистам должны быть созданы более безопасные условия работы. С этой целью мы также проводим семинары и тренинги. Мы знаем, что журналистам очень тяжело из-за экономического кризиса. Война разрушила рекламный рынок, доходы населения. Для журналистов это экономический застой. Другими словами, журналисты делают хорошую работу, освещают и снимают, но им нужна экономическая поддержка для стабильности СМИ и для того, чтобы люди получали информацию.

- Сколько редакций прекратило свою деятельность в Украине из-за перечисленных трудностей во время войны?

- Около трети редакций были закрыты. Это произошло из-за вторжения, войны, экономических факторов. Большинство из них находятся в регионах. Уменьшилось и количество людей, работающих в СМИ. Сотни журналистов бросили работу, чтобы пойти добровольцами на фронт. Хочу отметить еще один печальный факт – есть погибшие журналисты.

- Сколько журналистов погибло в Украине с начала войны?

- К сожалению, погибли более 70 сотрудников СМИ и журналистов, в том числе в Крыму при исполнении своего профессионального долга погибли 15 журналистов. Также среди погибших в Мариуполе были журналисты, мобилизованные в ряды Вооруженных Сил Украины. Если бы не эта ненавистная война, эти журналисты и работники СМИ продолжали бы жить и работать.

- 70 погибших - это только украинские журналисты?

- Нет, среди них есть и иностранные журналисты: представители СМИ из Литвы, США, Франции, Великобритании также погибли в Украине. Мы выражаем соболезнования семьям погибших.

- Многие представители мировой прессы, в том числе и мы, с первого дня войны стараются показать реальную ситуацию. Как вы оцениваете условия, созданные в вашей стране для иностранных журналистов?

- Естественно, что сегодня украинское правительство, Вооруженные силы пытаются облегчить деятельность журналистов, работающих на войне. Потому что Украина получает большую поддержку и солидарность путем освещения реалий в международных СМИ. Как подчеркнула лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук, именно после того, как зверства в Буче и Ирпене были освещены в международных СМИ, наступил серьезный поворотный момент в разоблачении российского зла. В Украине работают десятки тысяч журналистов. Конечно, есть трудности. При этом сами журналисты не жалуются на запреты, преследования. Естественно, спецслужбы проверяют, может кто-то из них не является работником СМИ и имеет связи с Россией. Кстати, мы рады, что в Украине работает журналист из Азербайджана, а это значит, что есть постоянное бюро, представительство, которое напрямую информирует азербайджанскую аудиторию о важных событиях.

- Несколько дней назад замминистра обороны Анна Маляр утверждала, что после того, как на южном направлении иностранная пресса (это, видимо, были журналисты из США - авт.) сделала и опубликовала снимки, противник воспользовался этими снимками и нанес удар по бригаде украинской армии. Вслед за этим распространилась новость о том, что Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный вводит ограничения на поездки иностранных журналистов в прифронтовую зону. Как вы думаете, действительно ли виноваты в этом журналисты?

- Хочу подчеркнуть, что эта новость действительно вызвала много вопросов, в то же время Национальный союз журналистов Украины подготовил запрос в Генштаб. В течение 3 дней после запроса ситуация разрешилась, и было официально сообщено, что стандартная работа сотрудников прессы, стандартная процедура въезда в эти районы возобновляются.

- Может ли быть, что на местах недостаточно профессионально организуют работу? Потому что иностранные корреспонденты, которые приезжают в Украину, - журналисты с достаточным опытом освещения войн и конфликтов.

- Этот же вопрос актуален в настоящее время и в сети пресс-служб Украины. Союз журналистов поддерживает связь с пресс-секретарями, с Вооруженными Силами Украины. Для лучшей организации мы хотим проводить тренинги, в которых журналисты будут участвовать вместе с пресс-секретарями. Мы хотим, чтобы журналисты выглядели не как угроза, а как профессионалы, которые хотят донести правду до своей аудитории.

- Кстати, в последнее время в Киеве мы стали свидетелями недовольства иностранных журналистов некоторыми местными чиновниками в связи с ограничениями в их отношении. Учитывая, что свобода слова и права являются основными критериями, а нынешняя война также идет за свободную Украину, каковы могут быть последствия таких обстоятельств? Что предлагает возглавляемый вами Союз в связи с этим?

- Национальный союз журналистов Украины намерен организовать взаимные встречи. Нам нужны чиновники, способные понять журналистов. Нельзя ограничивать информацию, давать интервью, информацию одной группе и не давать другой. Мы готовы пригласить официальных лиц на нашу платформу, чтобы понять стандарты и получить отзывы от журналистского сообщества. Если мы не будем критиковать недостатки, то мы не сможем быть страной, которая сейчас борется на фронте.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоChairman of National Union of Journalists of Ukraine: ‘We are glad that there is a bureau in our country that informs the Azerbaijani audience’
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Milli Jurnalistlər İttifaqının sədri: "Biz şadıq ki, ölkəmizdə Azərbaycan auditoriyasını məlumatlandıran büro fəaliyyət göstərir" - MÜSAHİBƏ

Экслюзивные новости

Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
Фарид Шафиев: Гуманитарная помощь Франции - продолжение начатого Арменией шоу
28 августа 2023 г. 14:42
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
Посол Литвы: В современных условиях транзит грузов через Азербайджан приобретает все большее значение
28 августа 2023 г. 12:34
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
​​​​​​​Земфира Мефтахетдинова: Наши девушки порадовали нас своим выступлением на ЧМ
25 августа 2023 г. 15:54
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
Политолог: Гафанский аэропорт - новая провокация, замедляющая нормализацию между Баку и Ереваном
21 августа 2023 г. 17:47
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
Эксперт: Франции следует поддержать законное право Азербайджана на контроль своих границ
21 августа 2023 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi