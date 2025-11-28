Посол: Активизация диалога и обмена практиками в рамках ОТГ имеет первостепенное значение

Для обеспечения безопасной и устойчивой цифровой интеграции важно усиливать обмен опытом между странами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом заявил посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов на 7-й встрече министров и высокопоставленных должностных лиц ОТГ, ответственных за медиа и информацию.

"Общее информационное пространство тюркских государств формируется естественным образом - благодаря исторической общности, культурным ценностям и тесным связям между нашими народами", - сказал он.

По словам посла, в условиях стремительного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта, роста информационных угроз и распространения контента в глобальных цифровых и социальных платформах мир сталкивается с общими вызовами - дезинформацией, манипуляцией, киберугрозами и неконтролируемым распространением ложных или радикально ориентированных материалов.

По мнению дипломата, для многоязычных и мультикультуральных стран эти вопросы имеют особую актуальность:

"Мы убеждены, что для обеспечения безопасной и устойчивой цифровой интеграции критически важно усиливать обмен опытом между странами Организации тюркских государств и адаптировать лучшие международные практики в области медийного регулирования и информационной безопасности".

Мамытканов подчеркнул, что в Кыргызстане недавно был принят закон о модернизации медиасистемы и регулировании массовых коммуникаций, направленный на повышение прозрачности, защиту интересов граждан, развитие отрасли и адаптацию к цифровым реалиям.

"Считаем, что активизация диалога и обмен лучшими практиками в рамках Организации тюркских государств - особенно в сфере внедрения цифровых стандартов в журналистике, предотвращения дезинформации и регулирования ИИ-контента - имеет первостепенное значение", - добавил он.