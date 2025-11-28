İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Səfir: TDT çərçivəsində dialoq və təcrübə mübadiləsinin intensivləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir

    Media
    • 28 noyabr, 2025
    • 11:24
    Səfir: TDT çərçivəsində dialoq və təcrübə mübadiləsinin intensivləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir

    Təhlükəsiz və davamlı rəqəmsal inteqrasiyanı təmin etmək üçün Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) ölkələri arasında təcrübə mübadiləsinin gücləndirilməsi vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfiri Maksat Mamıtkanov Türk Dövlətləri Təşkilatının Media və İnformasiya üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 7-ci toplantısında deyib.

    "Türk dövlətlərinin ümumi informasiya məkanı təbii şəkildə - tarixi birlik, mədəni dəyərlər və xalqlarımız arasındakı sıx əlaqələr sayəsində formalaşır", - o qeyd edib.

    Səfirin sözlərinə görə, rəqəmsal texnologiyaların, süni intellektin sürətli inkişafı, informasiya təhdidlərinin artması, eləcə də qlobal rəqəmsal və sosial platformalarda məzmunun yayılması fonunda dünya ümumi çağırışlarla - dezinformasiya, manipulyasiya, kibertəhdidlər, yalan və ya radikal yönümlü materialların nəzarətsiz yayılması ilə üzləşir.

    Diplomatın fikrincə, çoxdilli və multikultural ölkələr üçün bu məsələlər xüsusi aktuallıq kəsb edir:

    "Biz əminik ki, təhlükəsiz və davamlı rəqəmsal inteqrasiyanı təmin etmək üçün Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələri arasında təcrübə mübadiləsini gücləndirmək və media tənzimlənməsi və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində ən yaxşı beynəlxalq təcrübələri uyğunlaşdırmaq son dərəcə vacibdir".

    Mamıtkanov vurğulayıb ki, bu yaxınlarda Qırğızıstanda media sisteminin modernləşdrilməsi və kütləvi kommunikasiyaların tənzimlənməsi haqqında qanun qəbul edilib ki, bu da şəffaflığın artırılmasına, vətəndaşların maraqlarının qorunmasına, sahənin inkişafına və rəqəmsal reallıqlara uyğunlaşmaya yönəlib.

    "Hesab edirik ki, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində dialoqun və ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsinin aktivləşdirilməsi çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu, jurnalistikada rəqəmsal standartların tətbiqi, dezinformasiyanın qarşısının alınması və süni intellekt kontentinin tənzimlənməsi sahəsində xüsusilə aktualdır", - o əlavə edib.

    TDT Qırğızıstan Səfir
    Посол: Активизация диалога и обмена практиками в рамках ОТГ имеет первостепенное значение
    Ambassador: Activating dialogue, exchange of practices within OTS of paramount importance

    Son xəbərlər

    11:53

    Anar Bağırov: Azərbaycanda vəkillərin sayı digər Avropa Şurasına üzv ölkələri ilə müqayisədə azdır

    Daxili siyasət
    11:52

    Orxan Məmmədov: "Azərbaycanda muzdlu işçilərin 44 %-i KOB sektorunda çalışır"

    Biznes
    11:51
    Foto

    Kikboksinq üzrə muxtar respublika birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    11:51

    Ukraynada iki azərbaycanlıya atəş açan keçmiş hərbçinin işi məhkəməyə göndərilib

    Hadisə
    11:47
    Foto

    Azərbaycan və Türkiyə aqroturizm üzrə təcrübə mübadiləsi aparıb

    Turizm
    11:45
    Foto

    Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan xüsusi təyinatlıları Ankarada təlim keçib

    Hərbi
    11:38

    ABF-nin idman direktoru: "Şimali Makedoniyaya məğlubiyyətdən lazımi dərslər çıxarmalıyıq"

    Komanda
    11:38

    Azərbaycanda kredit götürən şəxslər işsiz qalmaqdan sığortalanacaq

    Maliyyə
    11:34

    Azərbaycanda "bancassurance" modelinin tətbiqi üzrə yol xəritəsi müəyyənləşib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti